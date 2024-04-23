花蓮人怒爆「房東趁機漲租金」賺災難財！民宿喊1間房9000元

▲花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮3日出現規模7.2強震後，餘震不斷，至今已發生超過1千起，為協助受災民眾，花蓮縣府推出災害救助金發給、受災戶租金補貼，不過有花蓮人透露，許多惡房東趁機漲租金，補助的錢都被賺走了，也有不少原本住在東華大學宿舍的學生租不到房，民宿業者喊價一間房9000元，還不讓申請租屋補助。

有網友在PTT貼文留言，住屋被歸類在黃單建築，政府提供的震後租屋補助雖然有8000元，但有些房東卻趁機提高租金，「而且租屋補助只有一年而已，過了一年沒有這8000元也租不起了，還要搬家」。

▲租金漲價。（圖／翻攝自PTT）



該網友提到，東華大學的學生租不到房，民宿業者發現賺不到旅客的錢，於是把民宿當宿舍轉租給學生，「一個房間租7000-9000元，有的甚至不讓申請租屋補助」，導致很多人寧願繼續住在黃單建築，「因為總有人在賺災難財，真的放棄了，不想逃了」。

不過，還是有好的房東、民宿業者，「我的房東沒有漲價，但因為黃單建築的關係，還是有考慮搬家」、「越講越難過，也有一些民宿提供給災民居住，但也看到好多賺災難財跟學生錢的」。

貼文一出，網友看到後也罵說，「幫高調，也希望可以宅配購買支持花蓮的店家」、「幫推文高調，房東好可惡」、「居然那麼惡質」、「貪婪房東真誇張」、「應該把賺災難財的民宿業者統計成表」、「賺災難財的會下地獄」、「房東太超過了，幫高調」、「趁機漲價太過分了吧」、「太缺德」、「房東上廁所沒衛生紙啦」。

▲花蓮縣政府成立震災聯合服務中心 ，提供各項災害救助金發給等協助服務。（圖／花蓮縣政府提供）

0403地震後為協助受災民眾，花蓮縣府迅速啟動多項機制，包括舉辦說明會與鄉親會談、研議補助辦法，設立聯合服務中心提供諮詢與申請作業，目前紅單戶建築為32件、黃單戶為35件，共計1,400多戶。

縣府更積極協調房源，除了盤點縣府閒置土地，也與房產中介、租賃業者及民宿業者合作，以滿足受災家庭的住宿需求，未來會與中央政府及地方慈善團體尋求合作，提出長期居住解決方案。

