花蓮山海觀大樓「2次強震裂成X形」　住戶仍拒拆除！網曝辛酸原因

▲花蓮吉安鄉山海觀大樓毀損嚴重，經會勘發現多處樑柱斷裂。（圖／吉安警分局提供）



記者施怡妏／綜合報導

近期地震頻頻發生，花蓮縣內災情頻傳，其中有多棟建築倒塌傾斜，吉安16層樓的集合建築山海觀大樓外觀出現裂痕，結構技師也發出危樓紅單警示，不過經投票表決，住戶希望採用結構補強，不願拆除重建，就有網友驚呼「補完後還敢住嗎？」貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「山海觀住戶：我們還是希望結構補強就好」，之前因為0403地震，造成山海觀大樓多處毀損，可以明顯看到外牆連續裂成XXX型，且幾乎是大面積的，連內部也殘破不堪，不過住戶投票決議，多數希望採用結構補強。

然而，23日第二波強震後，山海觀主委透露，「目前群組內沒有住戶提出拆除重建的聲音」，若結構技師評估後認為，第二波地震有影響到結構安全，才會考慮拆除重建。原PO驚呼，經過了2次強震，住戶居然堅持結構補強就好，「如果是你們，真的敢補完繼續住嗎？」

▲山海觀大樓。（圖／記者陳煥丞翻攝）



對此，網友表示，要繼續住心臟要夠大，「都裂成X了還在結構補強」、「看這照片，還是忍痛重建好，誰知道能不能禁得起未來的地震」、「最近這樣震，裂成那樣還敢住，心臟很強」。然而，有網友點出拒絕重建的關鍵原因，「就沒錢啊 ，誰不想住新房子」、「就沒錢和省事，可以理解」、「錢應該很大的因素吧，誰不想住新房子，但是經濟不允許只能賭了」、「國家出錢，你看有沒有人反對」、「政府補助100%絕對重建，但就沒錢啊」。

也有網友指出，「鄉民不要笑，就不要哪天你幾千萬買的房，四十年貸款還沒繳清，來個地震震成這樣，你一定也會選擇補強，除非你有錢到房子隨便買，那當我沒說」、「也不用說花蓮，真發生在台北也是一堆人會想能住就住」、「其實很簡單，就是要再有個家的成本很高」、「很多人畢生積蓄就是那套房子了，要重建談何容易」。