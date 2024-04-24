荒廢數十年　老台南人記憶中的「嘉年華」終於拆了

▲台南中西區的「嘉年華庭園卡拉OK」是不少老台南人必去的歡唱所在，閒置多年也成為時代的眼淚。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去南部相當流行庭園系列，像是庭園餐廳、庭園KTV等，都十分受歡迎。台南中西區的「嘉年華庭園卡拉OK」是不少老台南人必去的歡唱所在，閒置多年也成為時代的眼淚，在地網友直言「看了30年終於拆了」、「屋主終於想起來有塊地。」

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▲「嘉年華庭園卡拉OK」早期有不少老台南人會呼朋引伴去歡唱，在當時也算十分時髦的休閒娛樂。（圖／翻攝自Google Maps）

臉書粉專《雲劍》PO文表示「嘉年華庭園卡拉OK」拆了，早期有不少老台南人會呼朋引伴去歡唱，在當時也算十分時髦的休閒娛樂。

據在地台南6年級生回憶，「小時候就看它空很久了，是該拆了！」也有網友表示，「再不拆都快變文化古蹟了，從小看它就荒廢在哪裡，有生之年終於可以看到拆掉。」、「看了30年終於拆了」、「通常這種地主都不缺錢」、「終於想起來還有地。」

▲台南大學生活圈商家林立，區域商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

該卡拉OK位於台南市中西區健康路一段，建物屋齡68年，目前已拆除，基地面積約84.9坪，據查，地主為台南在地人。

台灣房屋健康加盟店店東徐碩廷表示，早期的台南卡拉OK，若沒有轉型為KTV，加上競爭激烈，就容易結束營業，「嘉年華庭園卡拉OK」已閒置多年，2009年曾招租過一陣子，最後也沒有業者承租。

▲健康路沿線商家林立，食衣住行都有。（圖／記者張雅雲攝）

而記者致電15年前的招租電話，沒想到還能打通，有中人回覆，地主願意出租，不過條件須再談，租金行情則不願透露。

徐碩廷分析，中西區為台南最早發展的區域，該區屬於台南大學生活圈，健康路沿線商家林立，食衣住行都有，區域商業機能發達，土地成交價落在60~70萬元，保守估計土地市值5000萬元，若有建商有意收購土地，進行整合推案，就算規劃華廈產品，預估開價也要35萬元起跳。

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