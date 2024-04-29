怨老婆買房「堅持面大馬路」　鄉民指自虐！房仲反支持？

▲鄉民抱怨老婆買房觀念很奇怪，堅持要面大馬路。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

鄉民抱怨老婆買房觀念很奇怪，堅持要面大馬路，感嘆「不論面哪邊，門牌不都是主要幹道馬路嗎？且面大路感覺會很吵 ，面小巷反而安靜，為何要自虐？」不過，信義房屋專家表示，老婆是對的。

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網友在PTT房屋版發文，直言「老婆買房觀念很奇怪」，堅持要面向大馬路，認為面朝路才有價值，面小巷不大器，讓人滿問號。

原po提出2大問。一、不論面哪邊，門牌不都是主要幹道馬路嗎？哪有差別？二、面大路感覺會很吵 ，面小巷反而安靜，為何要自虐？

話題一出，引發熱議，網友留言包括：「老人家的觀念啊」、「面馬路這樣才有出路」、「關鍵要看採光吧」、「你老婆是對的，巷弄回音比大馬路邊惱人」、「應該沒有人喜歡面小巷的吧？」、「我會選面後面的，面大馬路的吵死了」等等。

▲不論面向哪一側，採光條件是不可忽視的一大評估點。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，基本上原po太太是對的，面大馬路除非鄰高架橋，不然噪音、塵埃的抗性相當有限，且反而景觀條件更好，且低樓層棟距也會更寬，採光也可能更好，甚至可能有樹梢條件，都會優於巷內戶別。

價格方面，曾敬德說，以同樣樓層對比，面大馬路的戶別也會比巷內的高。另外，若比較面大馬路以及巷內社區價格，就會差距更明顯了。

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，面巷內的中高樓層，可能目前無視野遮擋，也有不錯的景觀，又避免掉大馬路的車流吵雜疑慮，但有一大風險是難保未來老屋重建蓋起，屆時棟距可能相當靠近，進而影響採光。

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