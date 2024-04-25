一度抬價1億元　車界名人賣仁愛圓環豪宅認輸砍價

記者項瀚／台北報導

車界名人陳憲章2019年法拍取得，仁愛圓環頂級豪宅「潤泰敦仁」，過去抬價1億元、以4.27億元求售。如今還沒賣掉，自砍2800多萬元繼續賣。專家表示，就算是有錢人也會精打計算，雖然降價，但仍是「誠意有待商榷」的價格。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲車界名人陳憲章2019年法拍取得，仁愛圓滑頂級豪宅「潤泰敦仁」。（圖／記者項瀚攝）

車界名人、台灣最強法拉利收藏家陳憲章在2019年以二拍取得「潤泰敦仁」12樓戶，拍定總價為3.21億元、拆算每坪221萬元。過去他以4.27億元，整整抬價了1.06億元在網路上求售。

如今還沒賣掉，據《591房屋交易網》資訊，自砍了約2800萬元，開價降為3.99億元繼續賣。該戶權狀177坪，依刊登資訊來看附有裝潢，單價279萬元。

「潤泰敦仁」屋齡14年，位於大安區仁愛圓環，外傳旺旺集團蔡家、潤泰集團尹衍樑都是住戶。而該社區鮮少出現交易，上回實價揭露就得追溯回2015年，4樓戶以單價219萬元成交。

▲「潤泰敦仁」自砍2800萬元，以3.99億元繼續求售。（圖／翻攝自591）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，仁愛圓環的不可取代性極高，中古屋相當具有價格支撐，住辦大樓每坪都有110~120萬元身價，而「潤泰敦仁」身為頂級豪宅，又有名人住戶加持，每坪250萬元以上都不嫌貴，但是得找尋有緣人。

黃獻寬說：「不少企業主特別青睞大安區，尤其是仁愛圓環一帶，認為是個有文化的區域，而對於信義區反而會覺得有些銅臭味。」

不過，《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，本次討論的「潤泰敦仁」當初是以3.21億元得標，並加價1億元委售，抬價幅度高，頗有試試市場水溫的味道，另一方面就算產品地段稀有，有錢人精打細算，仍會期待一段議價空間。

陳炳辰補充，目前房市走熱都是低總物件，高總價市場沒有太好的發揮空間，像是貸款成數限制、持有稅也偏高，且有錢人還是顧慮地緣政治因素，若非合乎行情或對社區情有獨鍾等，不輕易大手筆佈局國內不動產，追高的可能性也較低。

陳炳辰說，台北市大安區高價宅競品越來越多，本次「潤泰敦仁」總價偏高，調整價碼確實為最直接的吸睛方式，有助詢問度，但以目前單價279萬元來看，仍是個「誠意有待商榷」的價格。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝