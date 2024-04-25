72%民眾認「半年房價再漲3%↑」　麗寶：剛需買盤出籠

▲各種數據證Q1房地產市場熱絡。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

中華民國不動產聯盟總會翻出各種數據，指Q1房地產市場熱絡，且民調顯示超過7成民眾認為，未來半年房價將漲超過3%，該會理事長林正雄認為，「未來5年將再漲10~15%」。另外，建商業者麗寶觀察，房市在新青安政策的帶動下，剛性買盤出籠，銷售速度優於去年。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

中華民國不動產聯盟總會整理多項數據，證Q1房地產市場熱，房市交易三稅皆有雙位數成長，土增稅年增22%、契稅年增35%、房地合一稅年增76%。

另外，Q1大型土地交易量年增高達135%，下游的六都買賣移轉棟數也年增28%，創近13年新高。並尤其強調新青安動能強，帶動剛性需求出籠，累計Q1受理達1.7萬戶，共1331億元，年增504%。

中華民國不動產聯盟總會也製作民調，由於水電雙漲持續發酵，69%民眾估通膨將超過2%，更有高達72%民眾認為未來半年房價漲幅高過3%。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，難得看到Q1各項經濟數據指標亮紅燈，房市方面大選後遞延買氣出籠，加上新青安剛需、股市財富效應、通膨預期、綠色通膨浪潮等因素，「房價易漲難跌，估未來5年將再成長10~15%。」

▲中華民國不動產聯盟總會指出，高達72%民眾認為未來半年房價漲幅高過3%。（圖／記者項瀚攝）

此外，麗寶建設也觀察，房市在新青安政策的帶動下，剛性買盤出籠，建案銷售速度優於去年，且以麗寶先建後售為主的模式而言，買氣回溫特別有感。

而從建商推案積極度，也可明顯發現市場看好今年。據《591新建案》統計，2023年全台總銷金額爆出2.08兆元巨量，年成長7%，麗寶集團今年也擴大推案量，總計今年達近300億元規模，年增近1倍，其中包括桃園「麗寶南法莊園」、苗栗「後龍維真段案」、高雄「鳳山福誠案」等等。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝