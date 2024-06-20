▲堅持進化！皇普建設獨家導入兩大系統，品牌力和產品力大大升級。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者蔡明華）

▲不斷自我突破的皇普建設，今年邁向40週年全新里程碑。（圖／記者蔡明華，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

深耕全台房地產的皇普建設，今年邁向40週年全新里程碑，目前布局全台掌握近萬坪土地，為了幫消費者打造出安心又完美的家，皇普建設不斷自我突破，更獨家導入BIM和PES兩大機制，讓品牌力和產品力大大升級！

▲▼皇普建設營建管理處副總經理孫延忠指出，皇普建設獨家導入BIM和PES兩大機制，讓品牌力和產品力大大升級。

皇普建設營建管理處副總經理孫延忠說明，「BIM」指的是建築資訊模型，一般我們過去檢討的方式，前期檢討方式都會是靠經驗、靠主觀的判斷，但這是不正確的，到現場可能就發現，一大堆矛盾的問題，BIM有點類似建築物上面的「照妖鏡」，BIM可以照出建築問題癥結點，可能是衝突的矛盾，包括樑搭不到、管路出不去等等的問題。

▲「BIM」類似建築物上面的「照妖鏡」，可以照出建築問題癥結點。

▲「PES」是委託第三方公正單位，針對現場及時的查核回饋，並且及時的修正告知。



孫延忠指出，BIM最大優點是節省掉非常多，後期檢討邊做邊修正的時間，也不會在現場敲敲打打打修改，造成衍生的一些後遺症，也大幅降低了成本，節省很多的時間供給。另外，「PES」是委託第三方公正單位，主要就是針對現場及時的查核回饋，並且及時的修正告知。

▲▼皇普建設引進先進的技術和工具，大幅降低施工時間。

皇普建設引進先進的技術和工具，大幅降低施工時間，並且透過第三方監督，不斷改進流程與方法，也加強教育訓練，提升員工的專業知識和技能，孫延忠進一步表示，「員工必須要了解工程合約、施工規範，以及在結構跟實務上面的應用或是現場的管理方法，還有最近比較流行的資安的問題」。

▲皇普建設的精神是「以人為本、精益求精、鑄造品質、追求卓越」。

孫延忠指出，皇普建設的精神是「以人為本、精益求精、鑄造品質、追求卓越」，「一個品牌要能夠達到一個成功的境界，其實要靠非常多，不斷一點一滴的累積努力，但是一個品牌要滅亡，大概只需要片刻，皇普建設做了很多很隱形的努力和成本，這是一般消費者可能看不得，就像BIM跟PES，皇普建設喜歡引領業界走向新趨勢」。

▲▼皇普建設結嚴格把關建築品質與安全，貫徹看不見得堅持，達成看得見的進化。

皇普建設結合科技建築、選地專業兩大實力，更強調有病治百病，房子的任何病都由皇普建設來處理，嚴格把關建築品質與安全，貫徹看不見的堅持，達成看得見的進化，讓每一位住戶都能住得安心！