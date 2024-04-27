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地震＋交屋潮帶動　台中驗屋需求有感增3成

▲▼ miix美室家居 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有全室裝修服務業者推出包驗屋的服務。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

連續的花蓮強震，不僅造成房屋毀損及人員傷亡，更使得全台民眾恐慌：擔心所住房屋是否穩固，或有造成結構損害？驗屋業者表示：近期接獲的委託已暴增3成！另外也有「全屋整裝」業者也主動出擊，把「驗屋」納入服務項目。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

自花蓮大地震後，有感餘震也嚇壞不少民眾，更有不少即將交屋的民眾擔心震後的房子是否安全無虞，找上驗屋公司要求協助，miix美室家居總經理李晉豪表示：「我們雖然是以全屋整裝為出發點，但已將驗屋納入服務的一環。」

▲▼ 驗屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專業驗屋公司會提供儀器檢測如內視儀、熱顯像儀、雷射水平儀。（圖／業者提供）

李晉豪說：「早期交屋時，有不少消費者僅用肉眼或是簡單的工具量測一下，覺得沒什問題，就輕易簽字完成點交，事後難免會有少部分遇到漏水或排水堵塞等問題，此時，要再回去找建設公司，不見得能獲得妥善處理。」

自己驗、跟由專業公正第三方的「驗屋」公司驗，差別在哪裡？宅心驗屋總經理葉宸妤表示：「光是專業儀器就差很大，如雷射水平儀可驗洩水坡度夠不夠，熱顯像儀可驗牆面、窗框等有無漏水、內視儀則可檢視水管、排水孔是否有施工泥沙淤積等情形。」

過程中，再透過經驗豐富的檢驗人員，就可以很清楚了解到屋子裡看得到以及看不到的任何問題。據了解，近期上門委託驗屋的民眾，除了中部多個大形造鎮案將完工外，還有地震所致，業績至少暴增3成。

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關鍵字：驗屋花蓮強震房屋安全商機全屋整裝

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