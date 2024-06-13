夫妻買下「百年廢棄學校」翻修入住　女兒公開超大房間

▲美國夫妻買下廢棄學校翻修入住，女兒住進教室。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州一戶家庭買下一棟2006年廢棄的舊學校，並將其改造翻修成夢想中的家園入住，這家人的女兒住進舊教室打造的房間，地板整理過、牆壁重新油漆，還擺了電視、沙發，空間相當寬敞。畫面一出，引發不少討論。

每日郵報報導，這棟廢棄校舍建築物其實擁有百年歷史，早在1933年建成，起初是鎮上提供礦工教育機會的金希初等學院（Kimsey Junior College），後來變成達克敦學校（Ducktown School），但在2006年之後廢棄。到了2021年，男子柯林斯（Jason Collis）與妻子把這棟廢棄學校買下翻修改造並入住。

柯林斯透露，其實他與這座校舍有些感情，因為他從幼稚園到七年級都在金希初等學院就讀，不希望看到校舍就這樣消失，決心要把這座老舊建築物變成夢想中的家園。

根據柯林斯女兒莎拉（Sarah）在社群平台發布的影片，校內還有部分空間尚未整理，包括體育館、禮堂、走廊、置物櫃、樓梯、部分教室等，有些地方油漆剝落，地板與牆壁破損。

▲女兒的超大房間是從教室改造而來。（圖／翻攝自TikTok）

不過莎拉說明，在一家人入住之後，如今大多數空間都已經進行裝修，會在校內舉辦聚會，並透過影片公開她的房間，可見房內空間非常寬敞，地板整理過、牆壁也重新油漆。

相關影片曝光後引起不少網友討論，有人認為住進老舊廢棄校舍令人毛骨悚然，肯定會鬧鬼，也有人開玩笑說，在這裡玩捉迷藏應該會很困難。