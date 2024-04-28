預售屋旁邊是納骨塔「對面一片公墓」！一票勸買了：人比鬼可怕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人買房，最擔心的就是周遭有嫌惡設施。一名網友表示，最近看到一間想買的預售屋，但旁邊就是納骨塔，對面還有一大片公墓，好奇到底能不能買？對此，信義房屋專家表示，主要看嫌惡設施和住家距離如何，且若公墓是一大片，一定會成為抗性。

原PO在臉書「買房知識家」發文表示，最近看中的預售屋旁邊就是納骨塔，更慘的是，隔著一條馬路，對面還有一大片公墓，讓他當場卻步，「請教各位先進這樣的房子能買嗎？有什麼建議和看法嗎？」

不少網友認為，「不是能不能買的問題，而是你有沒有辦法買其他的，有辦法的話當然不買這個，不然旁邊墓地有差嗎？人心比鬼可怕」、「沒錢才可怕，有錢你就不要怕，你越亂想越會怕，沒亂想就沒事」、「土城永寧站有個案子旁是公墓、高速公路、高壓電塔，還是賣得差不多了，只有能不能接受的問題」。

但也有網友搖頭表示，「看你個人介不介意，我是很介意，再便宜都不會買」、「可以每天反省人生無常，我是不會買啦」，還有人說「這就是嫌惡設施會影響價格，你買會比較有本錢可以談，但你之後要賣也會比較不好賣，就看你能不能接受」、「你不介意不代表你的下家也不介意，除非有低價優勢…之後你願意便宜賣，問題就不大」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果原PO自己會在意，那別人也會在意的，旁邊有公墓跟納骨塔，一定會有影響，但不至於沒人住。主要也需要看嫌惡設施和住家距離多近、是哪一種公墓，如果數量少就還好，但如果是一大片就會有抗性。