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新加坡「沙發房」出租限女性　網見玻璃櫃倒影大驚：有點問題

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲部分網友發現房源照片裡面有一名上身赤裸的男子 。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

當外出生活租房子的時候，會期望房東附哪些基本家具呢？新加坡一則租屋訊息引起關注，因為屋主宣稱每月租金730新幣（約新台幣1.7萬元）可包水電與WiFi費用，但並未提供床鋪，且限女性。另外部分網友發現房源照片裡面有一名上身赤裸的男子，卻只開放女性承租，引發論戰。

新加坡媒體AsiaOne報導，依據臉書用戶Ken發出的租房訊息與照片，這間房間位在盛港（Sengkang），附上的家具有多個衣櫃、風扇、桌子，還有一個長型沙發，屋況乾淨舒適，也有對外窗，附近有便利超商及美食廣場等，由於屋主是中國人，所以只限中國女性承租。

另外還有眼尖網友發現，根據玻璃櫃的倒影，這張由Ken發布的房間照片其實是由一名裸著上身的中年男子拍攝。

中國報指出，一般招租只限女性的房源屋主通常都是女性房東，這引起部分網友質疑，認為男性屋主只開放女性承租似乎有點問題。不過也有網友為房東辯護稱，「（屋主）沒有限制女性房客的年齡，你們想太多了，而且房間沒有空調，天氣也熱，他把上衣脫了有什麼不對？」

這篇貼文事後已被刪除，臉書用戶Ken時隔約一周重新發文，並把文字說明改為女性專用公共休息室，由中國屋主提供。

針對房東招租只限女性的要求，房地產諮詢公司萊坊新加坡（Knight Frank Singapore）的經紀人阿爾文（Alvin Yeo）表示，大多數房東會覺得，與男性房客相比，女性房客較為安全，但如今房客挑選房子能有很多選擇，大可以遠離提出此要求的房東。

新加坡房地產仲介公司博納產業（PropNex）的房地產經紀人莎菲克尤索普（Shafik Yusope）表示，租屋族應該要先實際看過房子再租屋，且最好透過房仲業者，「若覺得房東的態度不對，最好不要繼續下去，跟著直覺走就好了。」

關鍵字：新加坡租屋房東女性東南亞要聞

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