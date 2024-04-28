想買品牌建商？專家曝「一線大咖」也撩落去：首購族好機會

▲低首付、低月付方式，吸引小資族買房。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房產專家何世昌近日在粉專分享，他在整理「低首付」建案資料時，發現連一線大咖建商也「撩落去」了，印象中該大咖建商極少有低首付方案，「這回給予優付方案，也算是有誠意了。」他也說，今年一線品牌建商在北、中、南大舉推案，絕大多數都有規劃30坪以下小宅，「此時是首購族買進品牌建商房子的好機會。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」分享，某一線大咖建商祭出「訂簽7％」優付，比傳統訂簽10％少了約3％。雖然這個優付％數看似不多，但對於老牌建商來說，是一項罕見的優惠。

何世昌進一步指出，儘管該建商不給任何優惠，市場上仍有消費者願意購買其產品，但這次的優付方案，顯示出建商的誠意。畢竟在他個人印象中，該建商很少推出低首付方案，這次的優付方案可以說是一種突破。

此外，他也觀察到今年一線品牌建商在北、中、南地區大舉推案，大部分都有規劃30坪以下的小宅，「可見連品牌建商都要搶首購這塊市場，此時是首購族買進品牌建商房子的好機會。」

最後，何世昌不忘提醒，預售屋無法使用新青安優惠房貸，如果選擇低首付方案，則需確認每階段的付款方式與價金。他也在留言處說明，「只有成屋才能辦理房貸、適用新青安喔！預售屋因為不能貸款，所以無法適用新青安，除非在新青安截止前能夠交屋，那時才趕得及上車。」