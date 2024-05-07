新加坡組屋轉售價創新高　5房3800萬台幣賣出

▲這次轉手賣出的房子格局為五房，屬於35樓以上的高樓層，屋契剩約91年 。（圖／翻攝自博納產業）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡組屋（公宅）轉售價格再創新高，中部社區中峇魯一間5房組屋以158萬8000新幣（約新台幣3800萬元）售出，改寫今年1月創下的紀錄。另外根據統計，新加坡第一季百萬新幣組屋交易為185個，創下單季交易量最高紀錄。

聯合早報、8視界新聞網等報導，這次轉手賣出的房子位在2016年建成的中峇魯文忠路第9B座組屋，格局為五房，屬於35樓以上的高樓層，面積112平方公尺（約33.88坪），屋契剩約91年。買賣雙方在4月28日履行住宅選購權書（Option To Purchase）。

房地產仲介公司博納產業（PropNex）主要執行官林永富表示，其實有不少買家願意以100萬新幣以上（約新台幣2390萬元）的價格，購入擁有各種不錯條件的房子，例如市區周邊、可步行抵達地鐵站、剩餘屋契時間相對較長等等，而文忠路的組屋基本上均符合這些條件。另外，也因為靠近市區的預購組屋目前一般不會有五房格局的房子，需求強勁，買家也願意高價買下。

文忠路上有第9A、9B、10A和10B座組屋，這4座組屋到現在已有43間房子以超過100萬新幣的價格轉手。根據統計，新加坡2023年全年百萬新幣組屋交易數量來到468個，至於2024年第一季的百萬新幣組屋交易則有185個，創下單季交易量新高。

新加坡先前最高價的轉售組屋是大巴窯的5房私人組屋（DBSS）單位，在今年1月以156萬8888新幣轉手。

針對這次中峇魯5房組屋以158萬8000新幣轉售，房地產公司橙易集團首席研究與戰略總監孫燕清指出，雖然這是4個月以來創下的新高紀錄，但相較上一筆大巴窯的156萬8888新幣，兩者相差不到2萬新幣，增幅低於2%，幅度不大，不至於讓人太出乎意料，近期百萬新幣組屋交易較為頻繁，市場強勁，原因可能與樂觀經濟前景、地理位置條件優越且面積大的組屋供應有限等因素有關。