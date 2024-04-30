高雄28年「大順黃昏市場」真收攤　在地建商12.3億收

▲龍騰建設砸下12.3億元，買進在地經營28年的「大順黃昏市場」基地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄建商再闊氣出手獵地！日前龍騰建設砸下12.3億元，買進在地經營28年的「大順黃昏市場」，該市場面積983坪，每坪土地單價落在125萬元，創區段新高價，在地房仲曝，大順路沿線近期發展受輕軌帶動，備受期待。

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高雄市中心完整素地難得，龍騰建設搶先佈局三民區大順路、莊敬路口的「大順黃昏市場」，該市場在當地經營28年，全盛時期有近百家攤位，每天都有不少在地人來採購生鮮食材。

▲「大順黃昏市場」在當地經營28年，全盛時期有近百家攤位。（圖／記者張雅雲攝）

因建商收購，該市場已在3月吹熄燈號。而市場管委會曾與地主，對租約到期時間爆出糾紛，目前已全面清空攤商。龍騰建設則回應，不介入地主與攤商的爭議。

而龍騰建設以12.3億元收購三民區「大順黃昏市場」的原址，屬於住5用地，換算土地單價為125萬元，創鼎山商圈新高，目前實登尚未揭露。而龍騰表示，詳細資料都還在規劃中。

▲大順路設有輕軌鼎山街口站，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

住商高雄民族大順店店東張政德表示，鼎山商圈是三民開發較早的舊市區，區域已難有大型素地可開發，住5土地行情落在100萬元左右。

張政德說：「該基地為3面臨路、距離輕軌鼎山街口站僅400公尺，生活機能相當發達，未來具創價優勢，吸引建商高價搶進。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該土地基地完整且面積夠大，加上鄰近輕軌有容積獎勵，以目前三民區新案都出現4字頭價格來看，預估未來坐4望5不是問題。

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