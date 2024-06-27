牛排館冷氣噪音超標！鄰婦每天吃鎮定劑　崩潰提告贏了

▲黃婦控訴牛排館的冷氣設備啟動時會發出巨大噪音。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名黃姓婦人控訴，與其住家僅有一巷之隔的牛排館自111年起更換冷氣設備後，啟動時都會發出巨大噪音，且運轉時音量更大，有時聲響還會持續到凌晨2點，嚴重影響生活，導致她每天需服用鎮定劑等藥物，精神受有相當痛苦，因此提告求償精神損失新臺幣20萬元。高雄地院審酌，雖然牛排館事後已改善噪音問題，但冷氣聲響確實曾經超標，因此判決業者應賠償黃婦3萬元為適當。可上訴。

判決指出，黃婦住家與該家牛排館僅相隔一巷，黃婦指出，牛排館業者111年間將冷氣設備更換後，每天早上8時許開啟冷氣時都會發出巨大的啟動聲響，將她從睡夢中嚇醒，且冷氣運轉時音量甚大，直到晚上仍發出運轉聲響，有時持續到凌晨2時許，嚴重影響生活。黃婦表示，自己因噪音干擾，每天需服用鎮定劑、胃抽筋藥及頭痛藥，生活都在驚嚇中渡過，身心痛苦異常、無法專心工作，因此求償精神損失20萬元。

對此，牛排館業者表示，111年6月確實有更換冷氣冷卻水塔，因更換的水塔噸數較大，所以聲音會比較大，一開始有收到黃婦反映，也有隨同環保局到場，剛開始檢測音量有超過標準，環保局也開立限期改善單，後續即進行改善，噪音檢測分貝均符合法規規定；而在案件審理期間，業者甚至已捨棄冷卻水塔不用，更換為低噪音型的水塔，目前現場幾乎已經聽不到冷氣運轉聲，因此請求駁回。

法官審酌，牛排館位於第3類噪音管制區，日間標準為67分貝、夜間則為57分貝，環保局人員111年9月晚間測量，現場音量為61.8分貝，確實已經超出標準，次月改善後複測音量為56.2分貝，已與環境音相仿，但考量牛排館噪音確實曾經超標，且冷氣運轉時間一天長達10餘小時，確實會對生活造成侵擾，審酌雙方身分、地位、經濟狀況等一切情狀，判牛排館業者賠償黃婦3萬元為適當，逾此範圍之請求，則屬無據。全案可上訴。