發展衛星園區！山上工業區連結南科　內政部10億補助道路建設

▲被定位為南科衛星園區的台南產業園區，發展30年已相當成熟。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者陳致平／綜合報導

台南市政府加強推動南台灣發展，積極謀劃南科周邊的發展計畫，其中位於南部科學園區東側的「山上工業區」攸關連接南科路廊，2項重大工程「直達南科西拉雅道路新闢工程」及「嘉南大圳外環道（南138線-北外環）自行車線串聯」，日前經內政部同意核定，納入111-116年度生活圈道路建設計畫補助，總經費近10億元，對推升南科路網發展及產業串連效益甚大。

▲內政部同意核定「直達南科西拉雅道路新闢工程」及嘉南大圳外環道（南138線-北外環）自行車線串聯」等2大工程，總經費近10億元 。（圖／台南市工務局提供）

台南市市長黃偉哲表示，山上工業區直達南科西拉雅大道聯絡道路完工後，可建構直截南科路廊，提昇對外便捷交通物流網，使聚落發展能與南科結合，用聚落帶動發展，加強推動南北均衡發展。

工務局強調，山上工業區位於南部科學園區東側，隔著國道3號，交通往來繞行不便，若能建構直截南科路廊，提升對外便捷交通物流網，有效結合南科，成為衛星工業區。

工務局說明，此次通過山上工業區直達西拉雅大道（南152線）新闢工程，長度約2.9公里，總經費約9.72億元。

工務局指出，台南都會區北外環道路東行已有自行車與人行道共線，其路線至南科聯絡道中止，為延伸北外環側車道並沿河岸防汛道路連接至南138線。而通過嘉南大圳外環道（新市南138線-北外環）自行車線串連工程，長度約670公尺，核定補助經費約3250萬元。



山上工業區聯外道開通後，分攤市道178線及區道南140線交通，提升山上工業區及山上區聯外道路服務便利性，建構台南科學園區及山上區之快捷路線。

此外，嘉南大圳外環道自行車道打通後，串聯台南都會區北外環自行車及嘉南大圳自行車道系統，展現鹽水溪河岸景觀風貌，結合健康休閒、自然生態，並追求節能減碳永續發展。



這2項工程的通過將大大提升山上工業區及周邊地區的交通便利性，並促進南北區域的均衡發展。同時，這也符合台南市政府的發展戰略，為南方大發展注入新的動力。