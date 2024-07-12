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開冷氣除濕超耗電？專家曝「3情境」更省電　除濕機搭1物效果加倍

▲▼ 冷氣 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲冷氣機遙控器上的「除溼」按鍵真的超耗電嗎？（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

文／黃明惠／今周刊

近來天氣越來越悶熱，很多人已經開始吹冷氣，而下雨時，也會使用冷氣上的除濕功能，來降低室內濕度。

經濟部能源署過去曾表示，冷氣遙控上的「除濕模式」雖然效率高，但耗電量卻是除濕機的2倍，建議民眾少用冷氣的除濕功能。

不過也有專家認為，其實可在陰天、雨天及天氣不冷不熱等3種狀況下，先開冷氣除濕，因為濕度下降，溫度會跟著降，而冷氣則不用長時間開著，所以會更省電。

經濟部能源署過去在臉書發文，指出冷氣機有「神級」和「魔級」按鍵，神級按鍵是「舒眠模式」，會在入睡時溫度上調1至2度，每上升1度就能省6％電，還能避免太冷，一舉兩得。

魔級按鍵則是「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約3分之1的時間，但耗電量卻是除濕機的2倍，其實冷氣模式本身已具備除濕效果，建議民眾少用冷氣開除濕。

▲▼ 。（圖／）

不過，根據《NOWNEWS》報導，專業人士指出，冷氣和除濕機的運作原理都是使用壓縮機，在陰天、雨天及不冷不熱等3種狀況下，會建議先開冷氣「除濕」，雖然不是冷氣模式，但溫度會隨著濕度降低而下降，冷氣不一定要吹整天，反而更省電。

至於什麼是不冷不熱的狀態？專業人士說明，譬如室外28~29度時大家就會覺得熱，可是室內可能才24~25度，此時開冷氣的人八九成直接下殺到20度、18度，但這時如果開冷氣的除濕模式，溫度稍稍瞬間降一點點，大概23度，可是人就覺得舒服了。

而台灣覺得熱是因為濕度高，其實只要把濕度降下來，就舒服，不一定要開冷氣開整天。

除濕機放3地方＋1神器　除濕效果快又好
至於除濕機該放哪其實也有眉角。台電表示，由於除濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此要讓除濕機發揮最佳效能，「保持擺放空間的空氣流通順暢」是最重要的。

因此台電建議，如果要除濕，那除濕機最好放在「室內空間中央處」、「空氣流通的空間」、「平坦的地方」，除濕功效會較佳。

但是要注意，千萬別把除濕機擺在「狹小密閉的空間」、「容易濺水的場所」或是「周邊勿放漏油、發熱的器具或是易燃物」。

而且，使用除濕機時一定要記得關閉門窗，若搭配電風扇、循環扇，除濕效果會更好，除濕機的濾網平時也要養成「定期清洗」的習慣。


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