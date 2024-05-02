台中1區房價漲幅勝七期　在地房仲：「富三代」也搬不開

▲觀察台中豪宅區近3年房價漲幅，科博館特區以28.6%漲勢險勝七期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名兩大豪宅聚落「科博館特區」及「七期重劃區」因地理位置精華，又都具備公園綠地、交通建設等宜居性質，一直以來都是豪宅建商兵家必爭之地，觀察2地近3年房價漲幅，科博館特區以28.6%漲勢險勝七期，信義房屋專家認為，博館特區特性強烈，連「富三代」也搬不開。

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根據實價登錄資料顯示，七期房價從2021年的每坪46.36萬元，上漲至2023年的每坪59.20萬元，漲幅約27.7%；而位於北區的科博館生活圈，房價基期則從29.02萬元，上漲至為37.31萬元，漲幅達28.6%，雖然單價有落差，但以漲幅來說，科博館特區險勝七期。

▲台中豪宅聚落近3年房價漲幅。

信義房屋公益忠明店店經理蔡侑臻分析：「草悟道北起科博館、經國園道、市民廣場至國美館、美術園道，整條3.6公里綠帶連結科博館與國美館，讓草悟道沿線始終都是富人區的代表，除了富一、二代外，甚至目前連第三代都搬不開。」

值得注意的是，科博館特區新案房價補漲態勢明顯，如忠泰「老佛爺」最高單價為70.3萬元，另近期交屋中的「勤美之森」最高單價也逼近68萬元，且已揭露的戶別，不乏出生台中但在外拼搏的大老闆。

另外目前區域最新預售案「亞昕丰山」則以25~40坪、2-3房產品，切入市場真空帶，最高單價為65.2萬元。

▲科博館特區新案房價補漲態勢明顯，如忠泰「老佛爺」最高單價為70.3萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴則認為：「目前科博館特區平均成屋房價不到4字頭，新案最高成交則約7字頭，仍相對落後七期。」另外，科博館特區為台中生活水準較高的區塊，除了有大型商場、明星學區外，還有中國醫藥大學附設醫院，過去幾年市場焦點都放在重劃區，導致科博館特區房價被低估。

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