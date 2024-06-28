預售透天開不二價！她好奇「真不能議價？」　釣出一票過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近在宜蘭礁溪看透天預售屋，過程中代銷強調「這是不二價」，這讓他不禁好奇，是否真的沒有議價的空間。對此，不少內行直言，「有號稱賣不二價的，但其中又有早鳥優惠、廣告戶、簽約送家電等各式各樣的名堂，如果你真的要買，就每天去跟他拗，多少有一點優惠。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文請益，「預售屋代銷小姐跟我說，不二價是真的嗎？完全沒有議價空間。地點在宜蘭礁溪，因為沒有買過房子，根本完全不懂，拜託各位分享您的寶貴經驗。」

對此，不少過來人表示，「這建商賣了十幾期，最近兩期我都去看了，比對後來的實價登錄的確是不二價，這一期還貴了不少，只能說宜蘭的透天真好賣」、「真的有不二價，代銷就是等於專約，價格底價都是他們決定的，但是還是有機會有點空間，看個人造化了」、「有的不二價是坪價，那就凹車位價」、「當你拿出誠意的時候，多少可以談一下」、「預售屋通常價位很難砍，你會發現預售屋蓋到後期快要到成屋階段，價錢通常會跟預售屋初期的價位是不同的，我最近也買一間預售屋，但買的價位跟開賣便先預訂的價位就明顯不同」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

還有內行指出，建議請代銷提供該預售屋的成交行情，但要留意是否為股東作價移轉等等，參考周邊區域中的相似物件的成交行情，「若代銷建議的價格差不多，不二價又何妨呢？我有談過一些個案，不管是雙北或是宜蘭地區，還是有許多業主是不二價的。」

另外，也有苦主透露，買房時就是被告知不二價，後來看實價登錄，同月份買的比誰都要貴好幾萬，氣得打去客訴，「得知他們代銷從我身上凹賺介紹費，然後代銷出面道歉，再補送一些家電。」