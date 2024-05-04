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低於區域行情1成買得到　高雄熱銷國宅還有1字頭地板價

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄熱銷國宅都還在1~2字頭地板價，且多低於區域行情。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價愈漲愈高，連國宅價格也跟著水漲船高。房仲根據實價登錄資料統計高雄熱銷國宅，都還在1~2字頭地板價，且多低於區域行情，其中以鼓山區國宅與行政區均價的價差最高，出現1成的價差。

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永慶房產集團統計近1年高雄10大熱銷國宅，都在1~2字頭的地板價，且多低於區域大樓均價。其中以岡山區「勵志新城-甲區」交易量26件居冠，平均單價17.4萬元。而平均單價最貴的是「獅甲國宅」位於前鎮區亞灣，為20.7萬元。

「勵志新城-乙區」均價為18.8萬元，也是高雄熱門國宅中，唯一社區均價高過行政區均價的國宅。而與區域行情價差最大的「民族國宅」，位於鼓山區，出現高達1成的價差。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近1年高雄市10大熱銷國宅交易價量。（ETtoday製表）

永慶不動產高雄明誠河堤加盟店東林剛瑋表示，觀察數據可以發現，高雄國宅都還在地板價，尤其這些國宅大多比所在行政區的整體大樓、華廈等房價實惠，且都位於該區優質地段，生活機能完備，購屋者可以兼顧預算考量及居住品質，買氣不減，以致可售戶也不多。

林剛瑋分析，「勵志新城-乙區」位於岡山市中心，因釋出量少，物以稀為貴下帶動均價高於區域行情。

住商不動產高雄民族大順店長張政德表示，「民族國宅」位於鼓山區，為高雄購屋熱區，區域房價不斷飆高，然而該社區屋齡偏高，屋齡已經有45年，戶數也多，是高雄最大規模的國宅，內部屋況多需重新翻修裝潢，單價偏低，因此拉大與區域價差。

此外，高雄因台積效應，不光是在地人擔心房價上漲，剛需族積極購屋，還有外地客及置產客搶進，林剛瑋說：「今年第1季買氣十分瘋狂，國宅具備價格優勢，出現大缺貨，吸引想以相對低價進駐精華地段的民眾目光。」

張政德表，雖然國宅單價低，不過由於興建時間早，大多數國宅屋齡偏高，總戶數多，民眾購買時，仍得留意屋況是否漏水或壁癌等問題。

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關鍵字：高雄國宅房價地板價永慶不動產

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