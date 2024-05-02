從小住精華地段！她被男友誤會「是千金」　崩潰曝真相：我家真的很窮

▲原PO家住在精華地段。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶間應該要有所隱瞞嗎？一名女網友表示，他們家從以前就租在精華地段，但因為爸爸說不要隨便告訴別人家裡是租的，所以男友一直以為她家很有錢，即使她平常都強調「我家真的很窮」，可是也不知道對方是否相信，讓她一直很擔心，「他知道我家的狀況會怎樣？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，他們家住在市區的精華地段，但其實該處是他們家租的，只是一個破破小小的鐵皮屋，他們家真正的房子其實買在其他地方，且貸款也還沒繳完。可是因為爸爸說，不要隨便告訴別人家裡是租的，所以她沒有和男友說清楚，對方似乎一直覺得她家很有錢。

原PO透露，平常有不斷向男友強調自己家真的很窮，沒有在開玩笑，且其實男友家中的經濟狀況更好，「但還是很擔心之後他知道我家的狀況會怎樣」，不知道該怎麼辦。

▲原PO很擔心男友知道她家狀況後的反應。（示意圖／視覺中國CFP）



不少網友建議，「我覺得妳該說的都說了，沒有欺瞞的意思，就大方呈現給他最好的自己吧，其他的不要太往心裡去，想多了也不會改變什麼事實」、「早點講清楚，如果對方真的在意這個不合就分手吧，男女都該誠實」、「長這麼大了，什麼事對誰能說、什麼不能說，自己還不能分嗎？直接跟妳男友說清楚不就好了？」、「為什麼不講出事實啊，租的就說租的就好啊，知道了就離開，那他喜歡一個人也很膚淺，只是我覺得如果我發現對方一直不告訴我真相，單純想隱瞞的感覺也很差就是了」。