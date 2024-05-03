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泰郡「悦讀時代」好評爆棚封盤倒數　邀請粉絲同樂千人演唱會

▲▼泰郡「悦讀時代」好評爆棚邀請粉絲同樂千人演唱會。（圖／業者提供)

▲「你的時代Ｘ派對尬起來」活動現場「悅讀時代」至今第一季，就創下全案銷售近8成佳績。

圖、文／泰郡建設提供

台積電效應帶旺讓整個大高雄房價大幅上揚，市政府積極地引進科技產業，招商建設大高雄，讓台積電落腳高雄從傳說變成事實，高雄轉型之際，「房市也在悄悄發燒」，許多購屋族重心開始瞄準北高雄，期盼買到理想住居！而過去在高雄以「悦讀」系列打響知名度的品牌建商泰郡建設機構，在新市鎮特區打造地標建案「悦讀時代」，社區規劃獨立會館並保有1,300坪開放空間，以24-41坪最適格局，當中首季售出達八成佳績！成為全高雄房市亮點，無論自住或資產客都好評不斷！

▲▼泰郡「悦讀時代」好評爆棚邀請粉絲同樂千人演唱會。（圖／業者提供)

▲不同於傳統建案，已購客戶要等待交屋後才能見到彼此，「悦讀時代」邀請已購客攜帶親友，在接待中心舉辦高雄夏日千人演唱會活動，百萬抽獎回饋已購客！

泰郡「悦讀時代」，為了感謝已購客支持，在接待中心舉辦「你的時代Ｘ派對尬起來」，高雄夏日千人演唱會活動，邀請已購客，到場欣賞金曲天團玖壹壹與全能女聲Kimberley陳芳語演唱，並公開抽獎Gogoro電動車等百萬獎品。現場指出，「悦讀時代」對於客層的掌握很精準，搭著台積電熱度，吸引高科技菁英族群的青睞。一旦讓他們認同後也會高度推薦給親朋好友，而買房常常「一個拉一個」，也讓此案在科技業族群裡聲名大噪。己購客科技業大概佔了三成以上，其中更有幾十戶是台積電的工程師，其他則是自營商、金融業、醫師、教師等為主。加上實驗中學正對面，校園第一排產品價值，更受到客戶認同。

▲▼泰郡「悦讀時代」好評爆棚邀請粉絲同樂千人演唱會。（圖／業者提供)

▲深耕高雄高質感住宅大樓市場多年營造優質口碑的泰郡建設，陸續獲得建築金獅獎、台灣誠信建商等建築優質獎項肯定。

▲▼泰郡「悦讀時代」好評爆棚邀請粉絲同樂千人演唱會。（圖／業者提供)

▲泰郡建設「悦讀時代」採取豪宅規劃獨立公設會館，移植五星級飯店般的休閒公設規劃內容。

泰郡「悦讀時代」建案規劃高雄極為罕見獨立公設會館，公設包括廚藝教室、景觀泳池、SPA三溫暖、階梯講座、音樂酒吧、漂浮遊戲室、圖書室、棋藝室、KTV視聽室、宴會廳、健身房、電影院等，打造一座在家就像渡假，堪比五星飯店物業服務及公設空間。社區規劃採Ai智能管控，住家有One touch開關，梯廳自動感應燈控並預留電動車充電管槽，隨著外送取餐風潮興起，社區規劃無接觸智能取餐櫃，並透過LINE@控管系統提供到貨、帳單、預約等各項通知，廚具衛浴設備為日系品牌Panasonic及TOTO、Amica洗碗機、全棟淨軟水、樂邁SPC降噪地板等，主打首購與首換住宅，等同豪宅建材設備規劃。

關鍵字：高雄悦讀時代泰郡建設

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