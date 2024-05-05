台電規模最大都更案！宣布釋出南港9000坪基地　效益上看500億

▲台電釋出南港9千坪基地推都更，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模。（圖／台灣電力公司）



記者董美琪／綜合報導

台電近年推動土地資產活化，2日舉辦都更招商說明會宣布，釋出過去為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南港土地，面積達3.06公頃（約9,245坪），產權單純且基地方整，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模。台電表示，本案效益上看500億元，預計6月公告招商。

繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，台電釋出南港9千坪基地推都更，2日發布新聞稿說明，此公辦都市更新案位於台北市南港區市民大道八段及向陽路路口，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，基地面積達3.06公頃（約9,245坪），使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55%、容積率235%），土地權屬99.9%以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

▲台電南港電力修護處舊址推公辦都更，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪。（圖／台灣電力公司）



台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

台電表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。

▲本案過去為台電電力修護基地，配合東區門戶計畫搬遷，推動公辦都更。（圖／台灣電力公司）



台電說明，本次都更也要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目，預計6月正式公告招商、明年第1季簽約，期盼與投資人合作開發，共同帶動南港都市更新發展。