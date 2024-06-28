控房東漲租3000元！新北女霸屋拒搬挨告　法官判她賠更多

▲張女租約到期拒搬，反控房東一口氣漲租3000元，雙方對簿公堂。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名張姓女子108年與周姓房東簽約，以每月租金新台幣2萬元承租房屋居住，未料租期屆滿後，周男意圖收回自住，但張女卻拒不搬遷，反控係周男一口氣漲租3000元。雙方對簿公堂，板橋地院法官審酌後，判決張女應將該屋騰空返還周男，並按月給付租金以及一倍之違約金、共4萬元。可上訴。

判決書指出，房東周男108年9月與張女簽下租約，將該屋租予張女居住，約定每月租金2萬元整，契約已於110年9月30日屆期，雙方未再簽立新約，但張女仍住在該處。周男表示，自己原本在花蓮某醫院就職，112年10月後轉至新北某醫院，雖有員工宿舍可住，但生活仍有諸多不便，且宿舍近期有拆遷計畫，因此租期屆滿後意圖將該屋收回自住，未料張女卻拒不搬遷，周男因此提告要求張女返還房屋，並按月給付租金不當得利2萬元、以及租金一倍之違約金2萬元，合計每月共4萬元，直至張女搬離為止。

對此，張女則辯稱，她住在該處已經4年6月，每月皆準時繳納租金，112年10月中旬周男曾與她碰面想簽立新租約，但卻一口氣將租金調漲至2萬3000元，她認為一下子漲太多，要求先加5%、待1年後再調整，但周男不同意，稱有人以更高額之租金要向其承租，並要求她一個月內搬走。張女不希望居無定所，表示若周男允許她申請租金補貼，就接受2萬3000元租金，但遭到周拒絕。張女認為，自己從無欠租，也無不當得利，因此請求駁回。

法官認為，承租人於租賃關係終止後即應返還租賃物，且周男112年12月曾委請律師發函通知張女，表示「雙方間租賃契約依法將於到文一個月後生終止效力，張女應立即還屋。如屆期未搬遷，將逐月請求相當於租金之不當得利，並依租賃契約追討月租金一倍之違約金，直到還屋為止。」法官據此認為周男請求有理由，判決張女還屋，並按月支付新台幣4萬元予周男，直到搬離為止。