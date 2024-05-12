「最惡房東」放爛公寓！　任蟑螂亂爬、老鼠咬破牆逼走房客

▲紐約「最惡房東」涉嫌多項違規。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約公寓租約問題層出不窮，被譽為曼哈頓「最差房東」的奧赫夫沙隆（Daniel Ohebshalom），因涉嫌騷擾受租金管制的房客，透過種種方式讓他們處於「無法居住」的環境中，想藉此趕走他們，然後賣掉物件以謀取暴利，因此被檢察官起訴。

綜合外電報導，奧赫夫沙隆一個月前才因為在其於曼哈頓的2處房產上，有多達數百項違規遭到關押，現在招惹來新的麻煩。曼哈頓地區檢察官布瑞格（Alvin Bragg）1日指控，奧赫夫沙隆多年來涉嫌犯下多起騷擾房客的案件，包括放棄維護房產，直到無法居住，還有在寒冷的冬季故意不提供暖氣和熱水，甚至連前門的基本鎖都不安裝。

根據檢察官辦公室的說法，奧赫夫沙隆的目的是創造出「可怕的居住條件」，迫使長期租戶不得不搬出，然後將空出的公寓整修出更多房間，好讓他能以更高的價格出售物件。

這個醜陋手法被稱作「製造空屋」，據稱奧赫夫沙隆和他的商業夥伴公然討論過，同時他還偽造維護房屋的文件，但實際上根本什麼都沒有維護。檢察官指出，在其他情況下，奧赫夫沙隆甚至涉嫌在建築文件上填上員工的名字，隱藏他的所有權並逃避解決建築問題。

奧赫夫沙隆是市內一個大家族的成員，他因曼哈頓兩棟公寓大樓涉嫌近700個未解決的違規事項，於三月被判入獄。他在被拘留的幾個小時內，就遭人在臉上打了一拳。

「願上帝原諒我笑了」，得知此一消息後，37歲的尼莉（Nelly）說，她是上曼哈頓一棟建築的租戶。另一位不會說英語的租戶聽到翻譯後，也露出了笑容，豎起了大拇指。

2位是奧赫夫沙隆名下出租物件的眾多租戶之一，他們描述慘烈的屋況，包括蟑螂猖獗、老鼠咬穿牆壁、黑黴、鉛漆、電力不穩以及長期未解決的漏水導致天花板和牆壁上出現裂痕等駭人情況。

奧赫夫沙隆被控8項第一級騷擾受租金限制租客罪、29項第一級提供造假文件罪，以及3項危害兒童福利罪。