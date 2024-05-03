遠雄3.6億買楠梓隱藏版餐廳　業者坦言：9月結束營業

記者張雅雲／高雄報導

高雄高大特區是餐飲業激戰區，根據實登揭露，今年3月有買家入手楠梓藍田西段土地，坪數570坪，總價3.6億元，換算土地單價64萬元，目前基地上還有一間被在地人視為隱藏版餐廳的「夢日記」，信義房屋專家表示，台積電效應帶動建商積極獵地。

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▲3月有買家入手楠梓藍田西段土地，總價3.6億元，目前基地上還有一間被在地人視為隱藏版餐廳的「夢日記」。（圖／記者張雅雲攝）

「夢日記」位於高雄楠梓區高大特區大學二十六街，餐廳的家具手做風格，強調賦予舊物新生命，相當具有個人特色，由於經過很常被忽略，還被在地人稱為隱藏版餐廳。

根據最新實價揭露，3月有買家以3億6530萬元買下藍田段570坪土地，而基地上建物就是「夢日記」，還特地備註含拆除補貼款100萬元。

▲餐廳的家具手做風格，相當具有個人特色。（圖／記者張雅雲攝）

經查，買家就是遠雄建設，以土地價值換算，每坪達64萬元，為住3用地，建物則為地上2樓，共67坪。遠雄建設發言人謝清林表示，預計規劃2~3房的首購、首換大樓，最快2025年第3季開賣，詳細細節還在規劃中。而「夢日記」業者指出，預計9月結束營業，將另覓地點營業，最快年底前搬到果貿社區。

▲楠梓推案多集中在高雄大學周邊，讓該區房價直線飆高，也吸引建商搶進獵地。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋張佑宣指出，高雄房市從2021年台積電設廠消息傳出後，就拉出一波噴出行情，最直接受惠的就是楠梓區，尤其楠梓推案多集中在高雄大學周邊，讓該區房價直線飆高，也吸引建商搶進獵地。

目前該區土地行情落在60~70萬元，最高價仍是芳崗建設2022年以每坪88.8萬元的高價買下住四土地，創下楠梓住宅區土地新高。

▲近期受惠台積電效應，高大特區房價已經站穩3字頭。（圖／記者張雅雲攝）

之前信義開發也斥資12.7億元搶進高雄大學旁土地，換算單坪70.94萬元，以遠雄入手價來看，加上基地面積夠大，也算符合區域行情。

台灣房屋高鐵重愛加盟店長陳揚智分析， 近期受惠台積電效應，高大特區房價已經站穩3字頭，成交價多落在33~35萬元間，預售案最高已經出現36.7萬元的成交價，未來遠雄推案也有機會挑戰4字頭。

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