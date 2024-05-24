產官學總動員！　太平新光特區壓軸新案超值登場

▲因產官學近年大力加持，讓沿74線起飛的新光特區成為自住客首選。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

太平區的「新光重劃區」鄰接東區、北區、北屯區，區內還有樹德、樹孝等商圈，雖是新興重劃區但生活機能完善，成爲房價低基期區中的精華蛋黃區，也因產官學近年大力加持，讓沿74線起飛的新光特區成為自住客首選。

在交通部分，2013年通車的台74線為新光特區發展最主要動力，74環繞台中市一圈，不僅快速連接市中心各行政區，同時還能串聯國道一號、國道三號及國道四號，讓太平區不論到市中心、外縣市都佔了地利之便。

▲新光特區也享有鐵路高架化紅線精武站及太原站的紅利。（圖／業者提供）

大眾運輸部分，新光特區也享有鐵路高架化紅線精武站及太原站的紅利，值得注意的是交通局也向交通部提送屯區捷運可行性研究審議，內容包括「捷運藍線延伸太平」與「屯區捷運環狀線」，有望將與現已通車的捷運綠線構成環狀系統，並就是選定太平區成為延伸線交滙處，一步一步完善並建立更便捷的太平交通環境。

▲因應人口增加，公共建設也並不停歇，地方行政樞紐的「太平聯合行政中心」也預計於2025年底啟用。（圖／業者提供）



也因應人口增加，公共建設也並不停歇，包含規劃游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童運動遊戲室、多功能活動教室的「太平國民暨兒童運動中心」，也預計於今年完工啟用，被視為地方行政樞紐的「太平聯合行政中心」也預計於2025年底啟用。

而太平區身為首購家庭首選，高出生率帶動下，區域教育環境自學齡前到高中皆相當完善，包含啟用不久的「馬卡龍公園」規劃各年齡層和毛小孩都共融的公園，繽紛色彩結合各式遊具，推出後更成為全台中爸媽朝聖之地。

▲五育並重、太平區的一所市立國民小學的「新平國小」。（圖／業者提供）

而新光特區中擁有五育並重、太平區的一所市立國民小學的「新平國小」外，區內新設國小也都獲得高評價，在住宅區林立的新光特區中還有新光國中、文中預定地等，多座公園環繞、教育資源豐富以及舒適的居住環境，太平新光重劃區自然成為首購族首選之區。

值得一提的是，台中城市發展史上最大促參案，中國醫投資157億元開發打造百億醫療園區的「台中市立綜合醫院」目前也如火如荼興建中，預計2025年底開始營運後，將帶領北台中成為醫療資源最完整的首善之區。

而距離百億醫療園區車程不到10分鐘的新光特區，也將因大型民間投資案而吸納千名醫護居住需求，除了紙上可談兵的產官學大力加持，在未來新光特區目前尚未正式開發的單元13開始標售推案後，太平一哥「新光特區」地位也將有機會再拉抬一波。

▲新光特區雖是新興重劃區但周邊生活機能完善，成爲房價低基期區中的精華蛋黃區。（圖／業者提供）

產官學大力加持下讓新光特區不僅成為台中市全區首購族首選區，更成為全台灣來台中打拼的年青人第一首選。據了解，目前太平新光特區主力發展區域即是74雙側沿線、近交流道的兩排大道，兩側最後將推案的最後一塊土地則是聚佳建設持有。

▲新光特區沿線最後一塊千坪精華蛋黃區土地及將推案。（圖／業者提供）

經瞭解，該千坪基地，未來將推出2~3房產品，結合過去聚佳建設在太平新光特區作品優勢，將打造3棟大樓產品，也堪稱為該區段首購族能以負擔得起價格的「最後一張新光特區入場券」。