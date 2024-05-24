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產官學總動員！　太平新光特區壓軸新案超值登場

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲因產官學近年大力加持，讓沿74線起飛的新光特區成為自住客首選。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

太平區的「新光重劃區」鄰接東區、北區、北屯區，區內還有樹德、樹孝等商圈，雖是新興重劃區但生活機能完善，成爲房價低基期區中的精華蛋黃區，也因產官學近年大力加持，讓沿74線起飛的新光特區成為自住客首選。

在交通部分，2013年通車的台74線為新光特區發展最主要動力，74環繞台中市一圈，不僅快速連接市中心各行政區，同時還能串聯國道一號、國道三號及國道四號，讓太平區不論到市中心、外縣市都佔了地利之便。

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新光特區也享有鐵路高架化紅線精武站及太原站的紅利。（圖／業者提供）

大眾運輸部分，新光特區也享有鐵路高架化紅線精武站及太原站的紅利，值得注意的是交通局也向交通部提送屯區捷運可行性研究審議，內容包括「捷運藍線延伸太平」與「屯區捷運環狀線」，有望將與現已通車的捷運綠線構成環狀系統，並就是選定太平區成為延伸線交滙處，一步一步完善並建立更便捷的太平交通環境。

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲因應人口增加，公共建設也並不停歇，地方行政樞紐的「太平聯合行政中心」也預計於2025年底啟用。（圖／業者提供）

也因應人口增加，公共建設也並不停歇，包含規劃游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童運動遊戲室、多功能活動教室的「太平國民暨兒童運動中心」，也預計於今年完工啟用，被視為地方行政樞紐的「太平聯合行政中心」也預計於2025年底啟用。

而太平區身為首購家庭首選，高出生率帶動下，區域教育環境自學齡前到高中皆相當完善，包含啟用不久的「馬卡龍公園」規劃各年齡層和毛小孩都共融的公園，繽紛色彩結合各式遊具，推出後更成為全台中爸媽朝聖之地。

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲五育並重、太平區的一所市立國民小學的「新平國小」。（圖／業者提供）

而新光特區中擁有五育並重、太平區的一所市立國民小學的「新平國小」外，區內新設國小也都獲得高評價，在住宅區林立的新光特區中還有新光國中、文中預定地等，多座公園環繞、教育資源豐富以及舒適的居住環境，太平新光重劃區自然成為首購族首選之區。

值得一提的是，台中城市發展史上最大促參案，中國醫投資157億元開發打造百億醫療園區的「台中市立綜合醫院」目前也如火如荼興建中，預計2025年底開始營運後，將帶領北台中成為醫療資源最完整的首善之區。

而距離百億醫療園區車程不到10分鐘的新光特區，也將因大型民間投資案而吸納千名醫護居住需求，除了紙上可談兵的產官學大力加持，在未來新光特區目前尚未正式開發的單元13開始標售推案後，太平一哥「新光特區」地位也將有機會再拉抬一波。

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新光特區雖是新興重劃區但周邊生活機能完善，成爲房價低基期區中的精華蛋黃區。（圖／業者提供）

產官學大力加持下讓新光特區不僅成為台中市全區首購族首選區，更成為全台灣來台中打拼的年青人第一首選。據了解，目前太平新光特區主力發展區域即是74雙側沿線、近交流道的兩排大道，兩側最後將推案的最後一塊土地則是聚佳建設持有。

▲▼太平,新光特區,房價低基期區,首購族,投資熱點,聚佳建設,新案,馬卡龍公園,74沿線,太平新光重劃區,百億醫療園區,13單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新光特區沿線最後一塊千坪精華蛋黃區土地及將推案。（圖／業者提供）

經瞭解，該千坪基地，未來將推出2~3房產品，結合過去聚佳建設在太平新光特區作品優勢，將打造3棟大樓產品，也堪稱為該區段首購族能以負擔得起價格的「最後一張新光特區入場券」。

關鍵字：太平新光特區房價低基期區首購族投資熱點聚佳建設新案馬卡龍公園74沿線太平新光重劃區百億醫療園區13單

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