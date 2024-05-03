ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

被爸爸逼出買房錢　他嚇傻「6年內要付清2850萬」！全場愣：沒常識

▲▼看房,台北買房,重劃區,社區大樓,電梯大樓,中古屋。（圖／記者許凱彰攝）

▲爸爸幫忙買了一間預售屋。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人要靠父母才買得起房。一名網友就說，前陣子家人看到一間不錯的預售屋，隔天爸爸就直接帶著合約回來，且說已經付完頭期款，剩下的交給他出。但因為他們家買東西都不曾分期，因此他嚇傻以為6年後交屋就要把錢都付清，直呼壓力超大。眾人一看傻眼表示「沒常識嗎」、「交屋跟還清是兩回事」。

原PO在Dcard發文表示，前幾天和家人一起去看房子，看到一間位在新北、總價3750萬的預售屋，全家都非常滿意，沒想到隔天爸爸就帶著合約回來說已經訂了，也會幫忙付頭期款900萬，剩下的2850萬全部交給他出。

因為他們家買房買車都沒有貸款過，也沒有分期買過東西，「從小家裡觀念教我的就是有多少錢做多少事，貸款利息很可怕」，因此房子6年後交屋，「等於我6年內要還清」，讓他直呼壓力大，「有人有類似經驗，家人買房逼你存錢還債的嗎？」

▲▼難過、沮喪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO直呼壓力大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看完後解釋，6年後交屋和還清貸款是兩回事，「3750萬（900萬頭期爸爸出），6年還清，6年是72期，這代表你每個月要繳39萬5833元，誰交得出來」、「交屋跟還清兩件事吧」、「你可能要先跟你爸討論吧，但有爸爸出900萬是真的很多欸」、「你是幾歲，怎麼一點常識都沒有」、「6年後交屋又不代表6年內要還清，傻眼」、「怎麼可能是6年內還完，看你貸款幾年啊」。

也有人說，「以後你會感謝你爸爸」、「爸爸幫出900萬你只要還貸款，這麼好康的事情要珍惜」、「你爸出900萬還嫌？那給我吧！我幫你分擔壓力」。

關鍵字：買房頭期款交屋壓力貸款

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上海加入住房「以舊換新」行列！　鼓勵民眾換房

繼深圳之後，一線城市上海也加入住房「以舊換新」活動，這項政策是由開發商幫助有意願換房的民眾，加快賣掉自己的中古屋，以便購買特定範圍新房，目前可選的建案都在上海郊區。

6小時前

再2個月結婚！男友堅持「不住婆家透天」就分手　女怒斷7年情

一名女網友和男友交往7年，再兩個月就要結婚了，但由於男方堅持婚後住婆家，加上婆婆強硬又難搞，兩人為此吵得不可開交，對方甚至以分手威脅，最後她果斷離開，更直呼「還好婚前看破他是媽寶男！」

6小時前

發展衛星園區！山上工業區連結南科　內政部10億補助道路建設

台南市政府加強推動南台灣發展，積極謀劃南科周邊的發展計畫，其中位於南部科學園區東側的「山上工業區」攸關連接南科路廊，2項重大工程「直達南科西拉雅道路新闢工程」及「嘉南大圳外環道（南138線-北外環）自行車線串聯」，日前經內政部同意核定，納入111-116年度生活圈道路建設計畫補助，總經費近10億元，對推升南科路網發展及產業串連效益甚大。

6小時前

永慶房屋母親節祝媽媽們幸福「袋」著走　即日起至5／12預約賞屋就送「Mom的多重宇宙摺疊袋」

母親節即將到來，「房仲第一品牌」永慶房屋特別推出「Mom的多重宇宙摺疊袋」，無論是血拚、或是親子一起「動茲動」、甚至來場親子旅遊，需要的物品都可以一袋裝起來，出門方便又有型！5/03至5/12，到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得多功能摺疊袋喔！

7小時前

他怨民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」規矩一堆！網笑：住老媽家？

許多人出外旅遊時當會入住飯店、民宿，大型飯店通常提供豐富的設施和服務，但相對來說價格就不如民宿便宜，而民宿的品質可能會因為經營者的不同而有所差異，日前一名網友就抱怨，現在民宿價格不但越來越高，管的也越來越多，「為什麼民宿主人要有這麼多規矩要房客配合？」引起兩派網友論戰，網友直呼：「是去住民宿還是住老媽家啊！」

8小時前

在地人嚇傻！　台南地上權住宅驚見4字頭成交

南科效應發酵，台南房價愈漲愈高，東區平實營區堪稱是目前台南最具指標性重劃區，預售案最高已出現57萬元，成為台南東區房價天花板，根據最新實登，連地上權住宅也首度站上4字頭，驚呆在地人。

8小時前

降價1.2億！大同區百年茶行古蹟4億賣掉

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易！大同區百年茶行「全祥茶莊」日前以5.28億元求售，如今以4億元成交，降價1.28億元。信義房屋專家表示，該物件雖無法直接開發，但作為容移投資頗為划算。

9小時前

被爸爸逼出買房錢　他嚇傻「6年內要付清2850萬」！全場愣：沒常識

不少人要靠父母才買得起房。一名網友就說，前陣子家人看到一間不錯的預售屋，隔天爸爸就直接帶著合約回來，且說已經付完頭期款，剩下的交給他出。但因為他們家買東西都不曾分期，因此他嚇傻以為6年後交屋就要把錢都付清，直呼壓力超大。眾人一看傻眼表示「沒常識嗎」、「交屋跟還清是兩回事」。

10小時前

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價倒跌4%

嘉義縣近期不但有台積電助攻房價，嘉義市政府辦理的「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，已經完成可行性評估期中報告，其中站點多設在嘉義市，外界多看好嘉義市房價起飛，沒想到嘉義市房價今年出現微幅下跌4%。

10小時前

羊肉爐名店變「都更孤島」　闆娘曝：續租與否還在考慮中

萬華萬大路出現「都更孤島」景象，一棟老舊透天「義村羊肉爐」兩側的房子拆光光，據了解，房東是因分配條件不如意，不願一同改建。羊肉爐老闆娘說：「房東希望我們續租，到考量到之後的施工黑暗期，可能不會在這個點繼續開了。」

11小時前

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

讀者迴響

熱門新聞

再2個月結婚！男友「不住婆家」..

台積電輪班工程師「薪水曝光」　..

爸幫買預售屋　他嚇傻「6年內要..

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價..

936萬沒殺價「她直接簽約」！..

遠雄3.6億買楠梓隱藏版餐廳　..

看媽辛苦一輩子！全場「絕不考慮..

還沒開冷氣！他「爆強1降溫神器..

羊肉爐名店變「都更孤島」　闆娘..

屏南快速公路核定　恆春、潮州受..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上海加入住房「以舊換新」行列！..

再2個月結婚！男友「不住婆家」..

山上工業區連結南科 內政部..

永慶房屋祝媽媽們幸福　5/3至..

他怨民宿「早餐不准剩、垃圾要分..

在地人嚇傻！　台南地上權住宅驚..

降價1.2億！大同區百年茶行古..

爸幫買預售屋　他嚇傻「6年內要..

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價..

羊肉爐名店變「都更孤島」　闆娘..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366