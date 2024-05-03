被爸爸逼出買房錢　他嚇傻「6年內要付清2850萬」！全場愣：沒常識

▲爸爸幫忙買了一間預售屋。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人要靠父母才買得起房。一名網友就說，前陣子家人看到一間不錯的預售屋，隔天爸爸就直接帶著合約回來，且說已經付完頭期款，剩下的交給他出。但因為他們家買東西都不曾分期，因此他嚇傻以為6年後交屋就要把錢都付清，直呼壓力超大。眾人一看傻眼表示「沒常識嗎」、「交屋跟還清是兩回事」。

原PO在Dcard發文表示，前幾天和家人一起去看房子，看到一間位在新北、總價3750萬的預售屋，全家都非常滿意，沒想到隔天爸爸就帶著合約回來說已經訂了，也會幫忙付頭期款900萬，剩下的2850萬全部交給他出。

因為他們家買房買車都沒有貸款過，也沒有分期買過東西，「從小家裡觀念教我的就是有多少錢做多少事，貸款利息很可怕」，因此房子6年後交屋，「等於我6年內要還清」，讓他直呼壓力大，「有人有類似經驗，家人買房逼你存錢還債的嗎？」

▲原PO直呼壓力大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



不少人看完後解釋，6年後交屋和還清貸款是兩回事，「3750萬（900萬頭期爸爸出），6年還清，6年是72期，這代表你每個月要繳39萬5833元，誰交得出來」、「交屋跟還清兩件事吧」、「你可能要先跟你爸討論吧，但有爸爸出900萬是真的很多欸」、「你是幾歲，怎麼一點常識都沒有」、「6年後交屋又不代表6年內要還清，傻眼」、「怎麼可能是6年內還完，看你貸款幾年啊」。

也有人說，「以後你會感謝你爸爸」、「爸爸幫出900萬你只要還貸款，這麼好康的事情要珍惜」、「你爸出900萬還嫌？那給我吧！我幫你分擔壓力」。