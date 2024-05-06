台中東區干城好宅486戶「預計117年底完工」　盧秀燕：進度超前

▲台中東區干城好宅動土。（圖／台中市政府，下同）



記者董美琪／綜合報導

台中市繼「中央公園好宅」開工後，「東區干城好宅」於1日動土，預計117年底完工。市長盧秀燕表示，台中社宅進度超前，市府完工加上興辦中的社宅已邁入6,590戶，將以1萬戶為目標加速推進。

盧秀燕指出，幫助青年朋友、弱勢族群及原住民朋友落實居住正義，是她重要的施政目標之一。「東區干城好宅」規劃486戶，1日開工後讓台中社宅完工加興建已達6,590戶。

台中市住宅發展工程處表示，「東區干城好宅」位於台中車站生活圈，基地特色為文化、交通、商業、休閒、生活機能便利All in One，且鄰近台中驛、帝國糖廠湖濱生態園區、樂成宮、綠川等文化古蹟。步行5分鐘可到達台中車站；假日及下班後可到秀泰影城、三井LaLaport及鐵鹿大街等百貨市集；買菜可到新民市場、建國市場，佔盡地利之便。

住宅處指出，「東區干城好宅」以「生態綠島」為設計概念，地下4層地上21層建築物；地面層設有店鋪、2F為社會服務站、小作所、共享廚房、舞蹈教室、身心障礙社區式日間作業設施，引進專業團體進駐，是社區與附近住民共同分享與研習場所。3F以上居住單元則提供了1房型、2房型共計486戶的優質好宅。建案由住宅處主辦，台灣世曦工程顧問有限公司、閤康聯合建築師事務所執行專案管理及監造作業。華盛營建工程股份有限公司、開務聯合建築師事務所承攬統包工程及設計，預計117年底完工。

有關台中好宅申辦政策，住宅處說明，台中提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，今年3月4日更修正「台中市社會住宅出租辦法」，符合經濟或社會弱勢者的關懷戶續租期限已從6年延長至12年，除原屋續租至12年，租期屆滿仍可再申請其它社宅，擴大照顧弱勢家庭。

另外，為協助65歲以上長者，市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，只要申請人與戶籍內直系親屬在台中市僅持有1户無電梯的住宅，且該住宅符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按以屋換屋的方式入住社會住宅，盼全面協助住戶，增加鄰里認同感，打造現代好厝邊。