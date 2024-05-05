冷氣濾網洗了還臭？家事達人曝「1按鈕」防霉：超強大功能

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著天氣轉熱，不少人已經打開家中冷氣爽吹。家居清潔專家提醒，經過一個冬天沒用冷氣，要吹之前最好先把濾網抽出來洗，如果吹的時候聞到怪味，可能是冷氣機內部發霉了。達人就表示，平時在吹冷氣時，就要養成一個習慣，防止機體內部發霉。

先前曾有女網友在《爆系知識家》求助，將冷氣設定在27度，吹風口莫名會飄散臭味，嘗試將溫度降到26度，臭味就消失了。原PO補充，冷氣購入僅約1年多，房間約5坪大。其中，就有人認為是霉味，「有機體防霉功能嗎？關冷氣前按機體防霉再關掉」、「霉味吧？開低溫就不會了，徹底洗乾淨才能有效解決。」

家居清潔專家「河馬家居」就在粉專貼出短片，解釋冷氣為什麼會發霉，年輕師傅表示，冷氣機內部有塊鐵片，運作時因為冷風持續吹送，鐵片會變冰的，因此會產生冷凝水。突然關機時，水氣會悶在機體內，長期下來導致發霉。

年輕師傅指出，現在有些冷氣會有「機體防霉」按鈕，按下去之後就是常駐功能，每次關機時，冷氣會自動開啟送風約15～20分鐘，將機體內的水氣排出再正式關機，這是現在新冷氣機的強大功能。

得知有這個功能，客戶忍不住直呼，「我們買冷氣，（店家）他都沒教。」河馬家居則在片尾教民眾，若是家中冷氣沒有自體防霉功能，可以在關冷氣前，把冷氣轉為送風功能，定時吹個一陣子後再關機，把機體內水氣排除，冷氣內部才不容易發霉。

先前也曾有過來人分享實測經驗，發現養成開送風的習慣，確實能有效防霉，「我家裝沒幾個月也是這樣，但後來上網查，開冷氣前後一小時開送風，味道就會消失，昨天試了一天，酸味有變比較淡了」、「變頻通病！冷氣關後開送風定時1小時，有效改善（霉味）。」