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亞洲大學加碼投資！　豐原兵工廠華麗轉身亞大醫療園區

▲▼豐富專案,亞州大學,醫療園區,豐原 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞洲大學斥資75億元興建豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」今（6）日舉辦動土典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

亞洲大學斥資75億元興建豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」今（6）日舉辦動土典禮，預計2027年上半年完工，並提供2000個就業機會，該案原本投資為55億元，因原物料等上漲，將加碼到投資75億元。豐原在地仲介指出，豐富專案商業土地標出首筆單價百萬元，對於拉抬區域房市將是另一大利多。

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台中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地，去年以設定地上權70年方式招商，而亞洲大學經評定為第一優勝廠商，預計規劃為「亞洲大學豐富健康產業園區」。

▲▼豐富專案,亞州大學,醫療園區,豐原 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豐富專案原為陸軍甲型保修廠，歷經3次規劃後，終於定位健康產業園區。（圖／記者陳筱惠攝）

亞洲大學創辦人蔡長海今日在動土典禮上表示：「亞洲大學附屬醫院去年升格區域醫院，門診人次近80萬，未來園區內將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200床、公托30位，整體醬療照護範圍將涵蓋豐原、神岡、潭子、后里以及大雅、石岡、東勢等大山城地區，總服務人口數可望超過60萬人。」

台中市長盧秀燕表示：「豐富專案原為陸軍甲型保修廠，在民代等共同努力下終於將兵工廠遷到他處，2011年以來10多年過去，招商始終不順利，歷任4任市長，從定位金融產業園區，轉變為生技產業園區，再到運動產業園區皆流標。」

最終調整為健康產業園區，終於成功招商，而投資金額從原本投資為55億元，因原物料等上漲，將加碼投資75億元。「亞洲大學豐富健康產業園區」將結合醫院、長照、公托等三大機構，吸引週邊產業進駐，藉由密集的人口活動，可望築巢引鳳，形塑新商業中心與生活圈，成為帶動豐原地區經濟發展新核心。

▲▼台中,豐原,商圈,獲利了結,求售,店面,房東,豐原房市,廟東夜市,太平洋百貨 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在地房仲認為，亞大醫院開工對於區域房市將是另一大利多，刺激外圍行政區人口往副都心移動，新屋成屋單價有望逐漸站穩4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋仲介袁谷群表示：「早在豐富專案標出首筆破百萬單價土地後，屋主心態拉高，區域2房新屋房價主力總價約1300萬元～1400萬元間，換算單價約35～40萬元間，亞大醫院開工對於區域房市將是另一大利多，刺激外圍行政區人口往副都心移動，新屋成屋單價有望逐漸站穩4字頭。」

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關鍵字：亞洲大學豐原健康產業園區就業機會房市

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