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施工鄰損爭議擴大　高雄建商反控住戶不當得利

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲開遠建設2019年在高雄小港康莊路新建大樓，造成後方公寓地基下陷與地下室漏水。6日公寓住戶出面控訴該建商。（圖／住戶提供）

記者張雅雲／高雄報導

近年不少建築施工屋出現損鄰事件，又有建商爆出爭議。開遠建設2019年在高雄小港康莊路新建大樓，造成後方公寓地基下陷與地下室漏水。6日公寓住戶出面控訴該建商，目前雙方各說各話。住戶質疑建商事後不願賠償，建商則反指鄰房損壞是違建。

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該大樓「錢進高雄2」位於小港區康莊路，基地178坪，共114戶，2019年開始預售，早已完銷，戶戶皆為套房產品，當初成交單價多落在19~23萬元，根據實登，近1年成交均價已達26萬元。

6日該大樓後方12戶公寓住戶指控，自從2019年11月開始，開遠興建大樓後，發現公寓牆面漏水、龜裂還有地層下陷，後續與該建設協調，同意透過台中市土木技師公會鑑定。

但住戶代表楊先生指出，該公會鑑定確認鄰損，後續依《高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法》第8條，鑑定或鍵估費用由起造人或承造人負擔，住戶依法要求建商賠償修復費用187萬餘元，含法院提存共224萬餘元，建商才能解除列管並取得執照，近日卻反被建商提告不當得利。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲開遠興建大樓後，發現公寓牆面漏水、龜裂還有地層下陷。（圖／住戶提供）

對此，開遠建設董事長蔡家聲表示，該處工程地下室開挖至今已超過3年，不會因地質問題造成鄰房損壞，且經台灣省土木技師公會鑑定並無損鄰情形。

主因是該處鄰房都是屋齡近40年的老舊公寓，違法增建防火巷和多處違建，造成地基下陷是因本身違建，住戶卻企圖向建商圖謀取巨額賠償金，並濫用社會公器，本案已進入司法訴訟程序，靜待司法判決。

此外，經台灣省土木技師公會鑑定並無損鄰情形，加上當初法院提存224萬元已由住戶取出，蔡家聲表示，才會向住戶提出返還法院提存224萬元的不當得利。

楊先生質疑，雙方明明事先已有合意，建商事後卻對損害費用有意見，私自委任其他技師公會進行鑑定，未經住戶同意外，又反過來控告住戶，氣得住戶直接向高雄市議員鄭光峰陳情，由他代表小港區受害住戶控訴開遠建設。

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關鍵字：建商爭議施工損鄰小港違建

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