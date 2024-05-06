房市最後榮景？　鄉民憂新青安「榨乾未來10年剛需」

▲鄉民擔心，新青安把最後青壯年的剛需榨出來，未來10年剛需買盤將變得很薄弱。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

鄉民擔心，新青安把最後青壯年的剛需榨出來，未來10年剛需買盤將變得薄弱，現在可能是房市最後榮景。信義房屋專家表示，這邏輯不完全錯，正因如此才有所謂的景氣循環，但關鍵仍在於波動幅度、週期。外有專家提出3大理由，認為原po過度悲觀。

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網友在PTT房屋版發文，「這波熱潮可能是最後的榮景，新青安把最後青壯年的剛需榨出來，未來10年剛需買盤將變得很薄弱，可能造成有價無市的狀況。」

話題一出，引發熱議，網友紛紛留言：「很合理，都上車了誰會買」、「精闢，尤其是新青安寬限期結束之後會很刺激」，不過也有人認為：「剛需之所以稱為剛需，就是因為剛需不會因為任何人吹一吹、捏一捏、戳一戳，就增加或減少，會快速變化的都是投資。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原po的邏輯不是完全錯，但也正因如此，才有所謂的景氣循環，「利多推出時讓買盤提前上車，發酵一定程度後，可能出現鈍化、盤整、修正，之後市場再度續力，可能再往上攻。」

不過，曾敬德認為，以本次新青安來說，究竟多頭維持多久、之後如何鈍化、週期走勢如何才是重點，至少目前市場呈現強烈的供不應求，沒有任何鈍化的跡象。

▲何世昌認為，新青安逼並沒有逼出超大量。（示意圖／記者陳筱惠攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌則表示，原po的說法不太可能發生，「首先新青安逼並沒有逼出超大量，據聯徵中心資料，30歲以下交易量僅年增3成，且原本的基期本就偏低。」

何世昌接著說：「買賣移轉棟數、預售市場沒有過熱跡象，也就是因為新青安而提前上車的人有限，且過去陳水扁時代推出新青安1.0，也有人擔心這件事，但歷史走勢證明，繼續等的人還是輸家。」

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