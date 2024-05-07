149萬買22坪公寓打造「夢幻小屋？」　網虧：雜草叢生風

▲高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，有公寓開價149萬元，以低總價吸引民眾目光。（圖／翻攝自樂屋網）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，竟然有整間公寓開價比1輛進口車價格還低。房仲在臉書社團主打公寓開價149萬元，標題自稱是「敘利亞戰爭風格低總價公寓3樓」，還強調不要再幫房東繳房貸，目前只有1間浴室，讓網友笑虧是：「雜草叢生風」。

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原PO在臉書社團《高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋》PO文出售公寓物件，並強調為敘利亞戰爭風格的低總價公寓，訴求為不要再幫房東繳房貸，整個房子都可以重新打造，目前只有1間浴室。

而同一個物件也有其他房仲銷售，也是強調需全屋整新，新屋主可親自打造夢幻小屋。該物件位於林園區中門路，屋齡40年，位於3樓，土地9.14坪、坪數為22.48坪，總價149萬元，換算單價為6.62萬元。

低總價也引來網友認真回覆，「戰爭風好像也不錯。」也有網友妙回是「中國爛尾30年雜草叢生風」。

▲該物件鄰近台17線，屬於林園中門社區。（圖／翻攝自樂屋網）

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，該物件鄰近台17線，屬於中門社區，車程約10分鐘可到林園市中心，沿海路沿線商家林立，也有學校，可提供日常消費、文教機能。

周邊公寓多在40年上下，單價約4~10萬元。區域預售新案以華廈產品為主，成交價多在20~22萬元，2房總價落在500~700萬元。

鄭啟峰指出，從該物件的屋況來看，入手後的整修費用恐不會低於房價，除了低總價考量，也要小心自備款提高造成的負擔，未來獲利幅度預期，還得看整體房市走向的帶動；也會有部分自住民眾會覺得乾脆加價，去買新一點的華廈就好。

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