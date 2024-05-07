ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

149萬買22坪公寓打造「夢幻小屋？」　網虧：雜草叢生風

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，有公寓開價149萬元，以低總價吸引民眾目光。（圖／翻攝自樂屋網）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，竟然有整間公寓開價比1輛進口車價格還低。房仲在臉書社團主打公寓開價149萬元，標題自稱是「敘利亞戰爭風格低總價公寓3樓」，還強調不要再幫房東繳房貸，目前只有1間浴室，讓網友笑虧是：「雜草叢生風」。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

原PO在臉書社團《高雄買屋,高雄房地產,推薦買屋達人,高雄新成屋,預售屋》PO文出售公寓物件，並強調為敘利亞戰爭風格的低總價公寓，訴求為不要再幫房東繳房貸，整個房子都可以重新打造，目前只有1間浴室。

而同一個物件也有其他房仲銷售，也是強調需全屋整新，新屋主可親自打造夢幻小屋。該物件位於林園區中門路，屋齡40年，位於3樓，土地9.14坪、坪數為22.48坪，總價149萬元，換算單價為6.62萬元。

低總價也引來網友認真回覆，「戰爭風好像也不錯。」也有網友妙回是「中國爛尾30年雜草叢生風」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該物件鄰近台17線，屬於林園中門社區。（圖／翻攝自樂屋網）

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，該物件鄰近台17線，屬於中門社區，車程約10分鐘可到林園市中心，沿海路沿線商家林立，也有學校，可提供日常消費、文教機能。

周邊公寓多在40年上下，單價約4~10萬元。區域預售新案以華廈產品為主，成交價多在20~22萬元，2房總價落在500~700萬元。

鄭啟峰指出，從該物件的屋況來看，入手後的整修費用恐不會低於房價，除了低總價考量，也要小心自備款提高造成的負擔，未來獲利幅度預期，還得看整體房市走向的帶動；也會有部分自住民眾會覺得乾脆加價，去買新一點的華廈就好。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：高雄房價公寓低總價敘利亞風

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公，其中位於台中市西區博館路9筆房地、1筆空地，租金底價為14萬7966元，信義房屋專家認為，透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，以目前行情來說具相當的競爭力。

18分鐘前

缺工害的！高雄37年日料名店熄燈　傳超商秒承租

早期平價日本料理店十分流行，能開到現在的已經不多，近期又有一家熄燈。位於高雄文化中心的「中日亭大眾酒藏」，在地經營37年，不料店家無預警停業，饕客直呼不捨。信義房屋專家表示，該區大坪數店面相當稀有，預估月租金可達20~30萬元。

29分鐘前

新北最大基地社會住宅！年底完工　明年開辦招租

1小時前

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿下　隈研吾設計圖面曝光

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，楠梓首個捷運聯開案，高市府7日公布由鑲揚國際及福裕事業合組申請團隊，獲選「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」最優申請人，預估投資42.89億元，打地上2棟住辦、住商大樓。專家預估，房價至少4字頭起跳。

2小時前

外國人在台置產面積增1.14倍　高雄占一半

長線外資悄進場？據內政部統計，外國人Q1在台取得土地674筆，建物290筆。其中，土地筆數為2017年來同期新低，但建物棟數卻是2022年以來同期最高。另外，外國人置產面積也成長不少，其中土地面積5萬5708坪，建物面積1萬1687坪，與去年同期相比，與去年相比，漲幅分別高達80.8%及114.3%。

2小時前

【廣編】伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》開工，地段優勢單挑南港經貿園區

南港區矚目指標個案《豐琚》於日前舉辦開工動土典禮，投資興建的「中國開發」董事長鄭重，以及國際頂尖營造團隊「日本國土開發」台灣分公司藤井雅弘部長等貴賓蒞臨現場祈福執鏟。

3小時前

國泰建設X三井不動產集團　中和捷運地標「METRO PARK」開工動土典禮

新北指標大案「META PARK」，由台日不動產雙強－國泰建設與三井不動產集團攜手合作，挾雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月公開後，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」於5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發，即將接棒登場。

3小時前

日本黃金週只剩「一晚230元旅店」　驚悚內部曝光！鄉民毛炸

一名日本網友在黃金週期間到神戶遊玩，但因旅店都已客滿，他只好入住一間老舊旅宿，雖然一晚只要1100日圓（約新台幣230元），不過陳舊、斑駁的內部堪比驚悚片場景，讓眾人不寒而慄，傻眼直呼「寧願睡公園」、「這是死魂曲吧」。

3小時前

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾斜屋主怒訴都更卡關

寧夏路與萬全街一帶有老屋傾斜，梁柱明顯龜裂，屋況頗差。該棟住戶受訪時淚訴，房子賣不掉，沒能力搬去其他地方，家中小二女童被地震嚇到屢做惡夢，要改善居住安全只能靠都更，連隔壁的豆花名店「豆花莊」都同意改建，但台灣銀行卻成為全案的最大阻礙。

3小時前

149萬買22坪公寓打造「夢幻小屋？」　網虧：雜草叢生風

高雄房價高漲，動輒千萬元起跳，竟然有整間公寓開價比1輛進口車價格還低。房仲在臉書社團主打公寓開價149萬元，標題自稱是「敘利亞戰爭風格低總價公寓3樓」，還強調不要再幫房東繳房貸，目前只有1間浴室，讓網友笑虧是：「雜草叢生風」。

3小時前

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

讀者迴響

熱門新聞

房仲狂吐「買家可憐身世」　老婆..

獨居妹遇陌生男狂轉門把！1壞習..

房市最後榮景？　鄉民憂新青安「..

才住2個月「租客懷孕了」　房東..

滾筒洗衣機如何清洗？家事達人曝..

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更..

代銷要求「付50萬訂金」才能看..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

「知道就暴露年齡」的樂園引爆回..

樓梯間驚見「整坨灰塵」！網一看..

ETtoday房產雲

最新新聞more

最低每戶月租3218元！　台中..

缺工害的！高雄37年日料名店熄..

新北最大基地社會住宅！年底完工..

楠梓首件捷運聯開案鑲揚、福裕拿..

外國人在台置產面積增1.14倍..

伊東豐雄台北獨家住宅《豐琚》

中和捷運地標METRO PAR..

日本黃金週只剩「一晚230元旅..

「孫女每天做惡夢」　寧夏夜市傾..

149萬買22坪公寓打造「夢幻..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366