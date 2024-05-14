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房仲宣稱投報8%「遭出征」　專家幫緩頰：不能說是錯

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記者項瀚／台北報導

房仲宣稱買房投報率8%，在網上遭到網友吐槽。不過，信義房屋專家表示，該房仲的算法其實不能說錯，只是用不同的角度來看，但也提醒不能忽略房屋交易與持有成本。

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網友在臉書社團發文，表示購入一間房總價750萬元、頭期款出了150萬元，目前每月出租2萬元、月還款1萬元，「房仲說投報率是8%，也就是1萬元*12月/150萬元。」

話題一出，引發熱議討論，網友紛紛留言：「這價位有這租金，其實也可以介紹給我參考」、「換房仲吧」、「話術...投報高才能引人上勾」、「這麼好，房仲自己不買個幾間？」

事實上，一般房地產公認的投報計算機制是，年租金/總價，若以原po的案例來看，就是24萬元/750萬元，也就是3.2%，而這樣的數字也更符合市場認知的數字。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該房仲這樣的講法，是以以資金效益的層面去分析，其實也沒有錯，除以150萬元購入成本，等於是把房地產槓桿的特性考慮進去。

曾敬德提到，但也不能忽略房屋交易成本，以750萬元來說，一買一賣可能就要支付40多萬元仲介費，還有房屋稅、地價稅等等，那麼投報率就會大幅下降。

▲▼房仲,同業流通,配件,服務費,上限,住商不動產,開發,專約,一般約。（圖／記者陳建宇攝）

▲買房計畫投報率時，也不能忽略房屋交易成本。（示意圖／ET資料照）

究竟實務上，房仲介紹房子時，會用哪一種投報率介紹？曾敬德說：「其實都會有，但其實房仲說一套，消費者也會用自己的方式算一套。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，實際上房地產投資，通常不會以租金投報當作最核心的依據，其大多只是當作cover貸款的利息與持有成本，大多屋主看得都是中長線的資本利得。

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關鍵字：買房投報率租金收益總價信義房屋曾敬德

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