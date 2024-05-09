中小型建商借不到錢蓋房　房市進入閉鎖惡性循環　

▲中小型建商借貸困難，大型建商推案佔比逐漸拉大，不少中小型建商生存不下去，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「以台中每年推出3000億元案量來說，過去是500家建商共同推案，如今在信用管制下，同樣的推案金額，大約僅剩300家建商推案，其中2000億元案量集中在大型上市櫃建商，房價怎麼會降？」一名在地中小型建商吐露心中苦水。

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從數據來看建築貸款（土建融），年增額於2020年創下歷史高點，但在金融（限貸令、通膨升息）與不動產新制如《平均地權條例》、《囤房稅》政策雙雙抑制下，土建融連三年減約200億元、580億元，銳減逾1600億元，而2024年暫結到3月為止，下跌幅度方有收斂。

▲建築貸款（土建融）金額表。（圖／正心不動產提供）

正心不動產市場研究室協理陳孟筠表示：「單從數據下修的幅度來看，向銀行借錢難度變高，確實會抑制建商的推案步調。」

中台灣在地豪墅建商董座透露：「目前大部分中小型建商其實是『借不到錢』，銀行跟著整個央行還在緊縮，甚至也有同業被銀行端委婉勸退，並稱只會接市中心土地的放款。」

正心不動產估價師聯合事務所市場所長黃昭閔直言：「房市陷入閉鎖惡性循環！」

他解釋從中小型建商，因信用管制借貸困難，讓大型建商推案佔比拉大，這是第一層。第二層則是，現階段政府推出優惠的購屋貸款措施，確實已吸引不少買盤出籠，當市場需求面增加時，價格容易被推升。

而當預售屋房價被拉高、中古屋房價齊揚後，房價卻未見跌幅，政府與中央更不可能鬆綁信用管制。如此循環之下，房市陷入閉鎖惡性循環。「就像表面張力一樣，總是有突破口會瓦解過高的房價。」黃昭閔說。

▲專家認為「就像表面張力一樣，一直緊繃的供給與需求，總是有突破口會瓦解過高的房價。」示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

這個突破口會落在什麼時機點，豪墅建商董座認為：「因新青安政策，讓首購族拉長還款的年限，但據我所知，不少首購族在這一波房價預期仍高漲的情況下出手，頭期款甚至不惜以信貸來支付，但寬限期一過，貸款壓力劇增下，違約風險就會提高形成斷頭，當漣漪效應產生，就出現瓦解過高房價的破口。」

屆時會不會重演921大地震、喬治瑪莉卡債風暴後，大量斷頭法拍戶逼著市場下修房價，對此，陳孟筠也認為：「購屋政策有助於一部分年輕人解決住房問題，但後續的合理監管也是首重之責，切勿等到問題擴大了才要再事後補救。」

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