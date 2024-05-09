A7社區LINE群流傳「商場示意圖」　會超越A9？網吵翻

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園龜山A7重劃區是近年北台灣首購熱區，生活機能雖尚未完整，但發展相當迅速。這兩日就有網友熱議，A7傳出要有麥當勞、星巴克和商場了，感覺未來A7機能不會輸A9太多，工作機會比A9好，「不過A7離台北又更近，是不是A7未來很可能超車A9？」

近兩日PTT的home-sale有人貼出情報，發現A7要有麥當勞，「之間版友說有超商、全聯就可以開心一整天，那有麥當當可以開心一個禮拜了吧？」之後更有人貼出社區群組流傳的商場示意圖，「A7即將開『星巴克』、『麥當勞』、『春水堂』、『World gym健身房』、『茶湯會』、『翰林茶館』，以上確定都會開了」，似乎還附帶一個不小的停車場。

就有網友不禁發起閒聊，「A7是不是很可能會超越A9？」聽聞A7要有星巴克、麥當勞，「未來聽說還有一個郵政購物中心，這樣子A7以後也有華亞科+樂善科+購物中心」，感覺A7未來機能不會輸A9太多，但似乎工作機會更好，離台北又比較近，「是不是A7未來很可能超車A9？同樣是在林口台地，沒道理離台北更近發展會輸啊！」

貼文引發討論，多數人都搖頭，「可是林口是新北欸…」、「A9整體氛圍很難超越，而且離交流道近」、「你前面沒漲上去誰會來後面啊？」「如果用離台北更近的角度去理解A9那方向就歪了，林口A9是可以自成一個生活圈的，不是人人都要去台北通勤」、「A9整體住起來體感不錯，機能也豐富多了，自成一格的生活圈。」