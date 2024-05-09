魚果市場改建追加49億惹議　中工：契約明定「物價調整條款」





▲國民黨議員控「萬大魚果市場改建」官商勾結，迫使議會擴充49億元預算蓋完。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

國民黨議員控「萬大魚果市場改建」官商勾結，迫使議會擴充49億元預算蓋完。對此，中華工程今日回應，追加預算都是依公開招標公告載明內容、契約約定物價調整等等，對不實指控將提起告訴。

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國民黨台北市議員鍾小平、楊植斗、林杏兒爆料，「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」將是前台北市長柯文哲的第四個弊案，指3度流標後讓與柯友好的沈慶京「中華工程」以125億元得標，再迫使議會擴充49億元預算蓋完，直言柯官商勾結綁標，拿刀叉吃人肉，還吸人民的血。

對此，除了民眾黨猛烈回擊，中華工程也在今（9日）發布新聞稿，指鍾小平所述「逼議會通過」等語全然不實，嚴重傷害公司商譽、股東權益、沈慶京先生個人名譽，將提起告訴，嚴正聲明決不願成為政治鬥爭之祭品。





▲「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經3次公開招標都流標。（圖／記者周宸亘攝）

中華工程說明，「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府2019年7月8日、9月20日、11月18日等3次公開招標都流標，其中第三次「載明預算125億元，建造範圍為地下一層地上5層，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充的預算金額24億元。」

第三次投標僅有中華工程參標，但仍流標，直到2020年1月6日進行第四次公開招標，仍僅有中華工程1家投標，最後以新台幣125億餘元決標。

中華工程強調，媒體所提的追加49億元，依據資料顯示是包含第三次公開招標公告載明的內容，此外契約並有約定物價調整條款。

依照行政院主計總處發布的營造工程物價指數規定，一、個別項目包括鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%；二、中分類項目包括水泥及其製品類漲跌幅超過5%；三、營造工程物價總指數:漲跌超過2.5%，經初步概算，迄今物調近14億元。

另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。

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