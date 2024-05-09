持有5年賺1582萬退場　台南幸運屋主終等到豪宅起漲

記者張雅雲／高雄報導

南科效應發威，台南房價創歷史新高，也增加豪宅買氣，安平五期鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落。根據實登，今年竟然出現豪宅幸運屋主持有5年，轉手大賺1582萬元的紀錄。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

▲根據實登，台南今年出現豪宅幸運屋主持有5年，轉手大賺1582萬元的紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，近年央行連續祭出多波信用管制，總價超過4000萬元豪宅，貸款僅剩4成，加上近年台南購屋族，多以剛性需求為主，大坪數豪宅買氣鈍化，漲幅甚至比首購宅還少，台南五期豪宅也受近年台南整體房價上漲影響，出現跟漲。

▲安平豪宅今年轉手交易比較。（ETtoday製表）



不過今年屋齡3年的「國泰文府硯」，位於安平五期，次高樓層出現轉手紀錄，讓原屋主喜賺1582萬元，經查，該戶在2019年預售時入手價格為2378萬元，經過5年以3960萬元出售，單價也從27.1萬元飆升至社區最高價47.3萬元，大漲77%。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，「國泰文府硯」屬於當地的指標社區，周遭屋齡7年的「府都Double1」去年至今僅成交1戶，創社區新高，達43.9萬元，該戶去年12月底轉手大賺2830萬元。

▲安平五期鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落。（圖／記者張雅雲攝）

這類大坪數豪宅因過去轉手量並不高，釋出稀少，再加上建商品牌加持下，吸引當地高資產的換屋族群，出現大賺現象。

另外，同樣在五期的大坪數豪宅「博悅」、「水悅灣」今年也分別出現540萬元、400萬元的獲利出場交易，佘光宗分析：「可以觀察到轉手出現獲利的社區，都有足夠的獨特性，加上早期取得2字頭的基期低，以及社區管理佳、建商品牌強勢。」

不過今年也出現五期精華區屋齡10年的「水雲間」出現一筆小賠280萬元交易，中樓層戶別總坪數134坪，以總價3700萬元成交，經查前一任屋主於2015年買價為3980萬元，一轉手單價就從27.5萬元微跌至25.4萬元。

佘光宗指出，該戶9年前入手價就略高於區域行情，加上總價帶因素，買家族群較受限，願意小賠轉售也有可能。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀