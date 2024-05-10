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別墅生活奢華首選　麗寶「天水一墅」盡獻層峰

房產中心／綜合報導

北市大樓價買電梯別墅，城市生活奢華首選，麗寶「天水一墅」閃亮登場。有天有地、逍遙自在的別墅住宅氛圍，是層峰客最終追求，但昂貴的品味不一定要往山裡尋找，有著濃厚度假氛圍的國際淡海新市鎮，隨著開發腳步到位，麗寶集團所打造的麗寶「天水一墅」就備齊「水岸、萬坪公園」雙景觀優勢，但只需要用台北舊公寓、舊華夏的價格，即可入主。

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

 ▲得意佳建築行銷總經理蘇同福分析，在交通利多帶動下，淡水房價成為潛力非常高的區塊。（圖／麗寶建設提供，下同）

得意佳建築行銷總經理蘇同福分析：「現在的台灣房市，從新北市跟大台北的角度來看，近幾年不管三重、新莊、板橋重劃區價格都不斷往上攀升，而在板橋重劃區都已經站上80萬元到90萬元一坪，相對來看淡海，緊鄰台北市僅20分鐘的車程，就可以到北士科，所以目前淡水房價算是潛力非常高的一個區塊。」

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

▲國際大師ZAHA HADID設計、耗時近8年的淡江大橋，預計在明年即將要通車。

尤其淡海新市鎮，是一個國際港灣城市，目前整個淡水的人口也趨近20萬人，並且每一年都是用5位數的數字在增加，交通利多之一的淡江大橋，由ZAHA HADID設計跟規劃，耗時將近快8年的時間，預計在明年即將要通車，這座媲美澳洲雪梨剛灣大橋的國際型橋樑，未來串聯淡海市中心，並接通64、61快速道路，64快速道路更可能20~30分鐘就可以到達板橋、新莊以及三重，中永和的這個區塊。

交通部分，64也可以串聯中山高，以後到機場車程也只有30分鐘距離，最重要的還有一個淡北道路，將縮短淡水跟台北市中心距離，士林與北投距離會更貼近，更重要的是捷運輕軌線，完整的大眾運輸與快速道路的規劃，也會縮短在整個淡海市中心的通勤距離。

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

▲雙北距離捷運站口最近的電梯別墅「天水一墅」，基地就在淡海市中心。

麗寶「天水一墅」基地面積約6300坪，基地就在淡海市中心裡面，為雙北距離捷運站口最近的電梯別墅群，總共規劃了122戶電梯別墅，有別於缺乏管理的傳統別墅，麗寶「天水一墅」以約10％的超低公設比問世，享有占地約350坪、媲美五星渡假飯店的公設會館外，還有尊榮物管服務。

華麗崗石精鑄的星級公設會館，規劃了多項全齡化設施，如健身房、游泳池、瑜珈教室、KTV視聽室、英倫風撞球室以及可以與家人好友聯繫感情的交誼廳；更能夠聘請私廚在宴會廳，以主人家的大氣宴請四方賓客。值得一提的是，麗寶「天水一墅」留有約3500坪的中庭花園步道，並採用JW生態工法，回收雨水進行灌溉用途，節約水資源。

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

▲華麗崗石精鑄的星級公設會館，規劃了多項全齡化設施，如健身房、游泳池、瑜珈教室。

122限量席次的電梯別墅群佇立在這絕美的潺潺流水河畔，由知名建商麗寶集團所打造的「麗寶天水一墅」，有著「離水岸、面萬坪公園」雙景觀優勢，而且基地就緊鄰公司田溪，豐富的生態資源、負離子、芬多精，更是馬偕醫院認證的健康養生步道指標。

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

▲「麗寶天水一墅」設計與規劃不僅注重居住品質與舒適度，室內外尺度寬闊。

實品屋G15戶，四房兩廳三衛的房型，一樓規劃為公領域空間，每戶皆搭載日立永大6人座電梯，3~4樓為臥室，每一層樓都有屬於自己的獨立衛浴，每間衛浴都設有浴缸、淋浴間，德國Hansgrohe龍頭，阿拉斯加暖風乾燥機，主浴另採用TOTO全自動免治馬桶，獨立貴妃浴缸，在廚房的部分，選用林內三機，以及Bosch洗碗機，讓家人在料理之餘，也能省去惱人的洗滌問題。

「麗寶天水一墅」設計與規劃不僅注重居住品質與舒適度，和一般大樓動輒33%起跳的高公設相比，同樣花錢買房子，省了近千萬，同樣享受飯店式社區服務，對數字特別敏銳的資產家來說，自然知道要怎麼選才最有價值。

得意佳建築行銷總經理蘇同福進一步分析，「天水一墅」這個個案，除了有如同山上悠閒氛圍，最重要的生活機能更是咫尺之間，個案至捷運只要步行3分鐘的時間，再來就是距離家樂福可能步行5分鐘的距離，附近還有萬坪公園、學校、美麗新影城，生活機能非常的愜意。

▲▼天水一墅,麗寶建設,別墅住宅。（圖／麗寶建設提供）

▲「麗寶天水一墅」被譽為最美的法式莊園的電梯別墅，交通、生活、自然兼具。

比較集合式住宅，百坪規劃的大樓可能都要花到近千萬才可以買到，這樣的完整公設條件。麗寶集團品牌45年的經驗，不單是把產品打造至最堅固，而且用台北舊公寓以及舊華夏的價格，就可以換到在淡海市中心住進最美的法式莊園的電梯別墅。

個案的增值潛力也會因為產品的特殊性，出現更保值潛力。「麗寶天水一墅」的推出，不僅滿足了成功人士對豪華別墅的追求，更為淡海新市鎮的房地產市場注入了新的活力，90~100坪限量122席的生活新標竿指標案，「麗寶天水一墅」盡獻層峰。

關鍵字：天水一墅麗寶建設別墅住宅

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