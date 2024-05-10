小宅增新貴忙！自助洗衣店5年翻倍開　台南增3.3倍奪冠

▲隨社會結構改變，房市小宅化，也使得自助洗衣店數量大增。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者項瀚／綜合報導

隨社會結構改變，房市小宅化，居住環境可能因狹窄、沒有完整的洗衣環境，使得自助洗衣店數量大增，全台5年大增2815家，翻倍成長。其中以台南增加3倍以上最多，房仲表示，除了基期較低，也與年輕人大量移入有關。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

根據財政部統計，2023年全台洗衣業共達7254家，其中自助洗衣店從2018年的1399家，近5年成長至2815家，漲幅高達101.2%，5年來翻倍，並占整體洗衣市場比重也從2018年的2成2增加至3成9。其中，以台南成長最驚人，家數、銷售額5年成長逾3倍。

反觀，傳統洗衣店、乾洗店等其他洗衣服務店家，5年來家數下滑458家，顯示國內洗衣業日漸轉型成為趨勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，受少子化、老年化等因素衝擊，國內家庭結構與房市逐漸小宅化，若居住環境狹窄或沒有完整洗衣環境，自助洗衣店自然成為小家庭、單身、學生及租屋族解決洗衣難題的救星。

東森房屋研究中心經理葉沛堯觀察，年輕單身族、頂客夫妻檔確實對自助洗衣的需求較高，由於購屋預算有限，陽台空間非常有限，而晾在室內除了效果不好，也影響居住活動品質，加上現在不少年輕人下班之後，不想再做家務，這時若家樓下就是自助洗衣店家，就會是頗為方便的選擇。

徐佳馨補充，自助洗衣店不需要碩大店面空間，且多進駐住宅區，租金負擔相較市區、商圈店面來得輕鬆，且僅需聘請打掃人員，也沒有存貨滯銷問題，省去應付供應商成本，整體而言，市場需求挹注之下，又有不少加盟體系成型推升，成為不少人創業選項之一。

▲2023年自助洗衣店家數與銷售額整理。（表／記者項瀚製）

進一步觀察，2023年全台自助洗店有7成2，都位於六都等都會區，數量最多的是台中與桃園，分別為413、368家。成長率方面，則由台南居冠，家數、銷售額在5年內相繼成長332.4、347.5%。

徐佳馨分析，台南過去自助洗衣店家數、銷售額處於低檔，有相當大的成長空間，適逢消費模式改變，「且區域內受惠於南科等議題，近年吸引不少年輕新貴移入，讓自助洗衣業種規模大幅飆升。」

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀