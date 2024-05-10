捷運黃線一掃推案真空期　東高雄富人區新案跳漲10萬

▲東高雄的文山特區、圓山特區為2大傳統富人區，2區近年均出現推案真空期，區域房價出現跳漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年建設利多消息不斷，捷運黃線工程正如火如荼進行中，沿線經過東高雄的本館路、澄清路，串聯圓山特區、文山特區2大傳統富人區，2區近年均出現推案真空期，區域房價出現跳漲，紛紛站上4字頭。

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高捷局正在陸續進行黃線土建發包，沿途經過東高雄易塞車的本館路、澄清路，其中本館路為配合黃線建設，正依「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」辦理土地及地上物取得，已有店家遭徵收，以及掛出「興建捷運、公司遷移，打9折再送優惠」的紅布條。

▲長期富人群居的圓山特區、及近年來商業機能活絡的文山特區，未來還有捷運經過。（圖／記者張雅雲攝）

浤圃機構總經理蘇姿菁表示，高雄近年來居住人口，大量往北高與東高移動，而全市人口最密集區域分屬三民與鳳山，連結2區段的就屬富人群居的圓山特區、及近年來商業機能活絡的文山特區，未來還有捷運經過，帶動區域話題性。

立永國際總經理朱建雄指出，2大富人區有不少上市櫃老闆與任職於長庚醫護主管居住，住戶居住水平齊一，且都經歷推案真空期，讓生活圈房價出現大幅跳漲。

朱建雄分析，圓山特區鄰近澄清湖，因可建地有限，自從2012年寶象建設推出「寶象住圓山」後就無新案，根據實登，當時均價為25萬元，單坪最高成交價為34.48萬元，銷售7成後封盤，等之後成屋才會繼續銷售。

2年來區域無大樓新案，僅浤圃下半年將進場銷售大樓，規劃2房和3房首購宅，外界預估開價落在4字頭，出現單坪10萬元的跳漲。

▲浤圃下半年將進場銷售大樓，規劃2房和3房首購宅，外界預估開價落在4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

而文山特區目前僅預售案「艾美首馥」銷售中，2023年底開賣，根據實登，成交均價為41.9萬元，最高單價為47.58萬，上一個新案為2020年開賣的「城揚御廳苑」，當時成交價落在27~33萬元，時隔3年，成交價也有至少10萬元的飆漲。



蘇姿菁分析，2區是三民、鳳山、苓雅、鳥松等區的交會，但過去缺乏大眾運輸系統，僅有公車路線行經，受惠區段人口紅利，加上生活機能好、綠覆蓋率高、居民素質也具水準，因此還是吸引相當多人希望入住，房價才能年年穩定上漲。



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