看好新莊副都心綠色商業區潛力！A辦「亞昕商匯中心」受指標企業注目

▲新莊副都心由政府與民間共同打造出國門CBD中心商業區，亞昕集團在此推出日系城中城規劃商辦「亞昕商匯中心」（如圖），提供企業旗艦級商業空間。（圖／截取自亞昕商匯中心官網，下同）

房產中心／綜合報導

新莊副都心作為新北市重要的商業樞紐，吸引了眾多企業目光，知名亞昕集團便看好副都心發展，購入此區445、446地號土地，正準備動工建設A級商辦作為未來全新的企業總部，並出租其餘空間給同樣具有前瞻眼光的企業主，以「國際商務特區」定位形成頂級商辦聚落，共同為新莊副都心注入新活力。

面對氣候變遷帶來的生存挑戰，全球有共識朝向永續以及淨零排放目標發展，對於企業而言，實踐ESG是跟上時代浪潮的轉型關鍵，在選擇商辦時，紛紛尋找符合綠化、健康及智慧整合的「綠色商辦」；而過去集中多數商辦的台北市，如今腹地狹小、建築老舊、交通壅塞、市場租金高，讓許多企業跨區進入新北市，其中位於第一環的新莊副都心，因歷經10多年開發，擁有完善設施和機能，特別是面積高達約40%的綠覆環境，加上由政府、民間共同打造的國門CBD中心商業區規劃，完美吻合當代發展趨勢，許多上市櫃與新創公司爭相進駐；不動產業內人士表示，副都心頂級商辦租金自前年宏匯i-Tower的1300-1350/坪，至今年中悅商辦租金來到平均1500/坪，整體上漲約10%，可以觀察出副都心行情持續走升，表現亮眼。

新莊副都心在2023年新北市府提出的「板橋、新莊副都心、三重第二行政中心」微笑曲線三軸心計畫中佔有重要戰略地位，以軌道串聯北市形成強大的商業軸線；且已有中央合署辦公大樓、新北知識產業園區、台灣電影文化中心、宏匯廣場、凱悅嘉軒酒店等多項國家級與國際級開發，讓機能趨臻完備。媲美北市信義計畫區的發展條件，卻擁有更遼闊的腹地，其中包含塭仔底濕地公園、願景公園、昌平公園及福壽公園等大大小小的公園綠地四散分布，搭配整齊寬敞街廓，讓副都心成為難得一見擁有大片綠意、宜居舒適的大型商業區。

▲▼新莊副都心機能逐步完備，上圖中央合署辦公大樓，下圖為塭仔底濕地公園。

副都心商業前景的巨大潛力也仰賴便利交通機能帶動，區內軌道包括機場捷運A3新北產業園區站、A4新莊副都心站以及環狀線幸福站，另外擁有台64線、台65線雙快速道路和國道一號，速抵台北雙子星，讓麗寶、勤誠興業、鴻儒、四零四科技、佳能、光寶科技等大型企業都選擇將總部搬移至副都心。伴隨著軌道經濟發威，加上置產成本僅約北市一半，副都心儼然成為企業設立總部據點的新熱點，根據信義全球資產統計，2023年上市櫃法人在新北市購置商用不動產資金達235億元，其中辦公室交易額高達75%為177億元，估計將帶來近萬名就業人潮。

▲▼進出新莊副都心的交通十分便利，上圖為機捷A4新莊副都心站，下圖為台64線新北環快道路。



新莊副都心的發展前景引人矚目，其完善的設施和綠化環境吸引了眾多企業的入主，而亞昕集團的加入更是為此地的發展增添了新的動力，狹著產業動能以及地理優勢建構出副都心連結自然的複合型住辦環境，亞昕集團以「日系城中城」定位重新解構、打造出「亞昕商匯中心」，位於30米中央路的核心精華地段，並集結了包含「三井花園酒店」柯宏宗規劃建築、「忠順大院」王思敏佈局公設、「南港展覽館」黃立宗負責結構設計，以及竹中工務店前工務長田中純夫為營造顧問，由各界大師共同擘劃出宛如東京日系高質感商辦。

▲亞昕商匯中心以日系頂級商辦設計規劃，圖為辦公大廳3D示意參考圖。

「亞昕商匯中心」建築外觀以金屬垂直飾板和大面落地窗營造前衛科技感，飯店式接待大廳、入口管制閘門皆是基本設備，每層的錯層陽台規劃有戶外會議商務空間，1樓則設計大型多媒體會議中心，更為了照顧企業員工健康，特意留有廣達450坪的中庭花園，隨時方便親近綠意平衡身心。作為頂級A辦同時提供50～550坪不等的空間，適合不同量體規模的企業使用；亞昕集團近期還邀請了財經專家黃世聰、房產專家何世昌、稅務專家胡碩勻等人，舉辦了一系列的財經講座，旨在讓民眾更加了解財經趨勢，從商辦硬體到知識軟體都為有需要的族群準備妥當。

頂級商辦規格結合頂尖職人的商業空間，「亞昕商匯中心」磁吸具有國際視野的企業超前部署，選擇在此落地生根，進一步實現住商共榮的夢想。

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