報稅季來了！　財產交易所得稅新舊制該如何區分？

▲財產交易所得稅以「過戶日於2016年1月1日前後」作為判斷標準。在這一天之前取得的房子適用舊制 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳意雯/台北報導

收到各式稅單您是否也手忙腳亂？信義地政士聯合事務所劉蕙瑛表示，實務中，財產交易稅的新舊制最讓消費者困擾，其實重點就是抓住「過戶日」來做區分，過戶日在2015年12月31日（含）前屬舊制房地，而過戶日在2016年1月1日後則為新制房地。

劉蕙瑛公布近1年報稅熱門問題，透露最多人詢問有關財產交易稅的新舊制。簡單來說，財產交易所得稅以「過戶日於2016年1月1日前後」作為判斷標準。在這一天之前取得的房子適用舊制，將會併入個人綜合所得稅裡，綜合所得稅只計算房屋（建物）的部分，土地部分免稅。若2016年1月1日後取得，一律適用新制，要繳納房地合一稅，土地和房屋都要課稅。

劉蕙瑛也提醒，房地合一稅必須在過戶完成的30天內完成申報與繳納，適用新制的納稅人儘管此次不用繳稅，亦務必在30天內誠實申報。

▲財產交易稅分水嶺示意圖。（圖／記者陳意雯製）

而適用舊制的納稅人若要節稅，報稅時列舉可扣除的項目相當重要，舉凡契稅、印花稅、增值稅、仲介費、代書費、居住期間的裝修裝潢費、水電修繕費用等增加房屋價值的費用，附上交易發票、匯款證明等，都有機會在申報時併入扣除。

若是自用住宅規定的買方，其房貸利息也可列舉扣除。自用住宅的條件為：符合房屋是本人、配偶或受扶養親屬所有，且戶籍需在此屋。自用住宅房貸利息最高扣抵上限為30萬，但劉蕙瑛也提醒，報稅時附上向銀行申請繳納利息的單據證明才適用。

劉蕙瑛表示：「綜合所得稅扣除額有2種方式，可先試算列舉扣除額總金額多少，若超過標準扣除額，再用列舉最划算。」而在稅務計算時把握3大重點：一、確認戶籍狀態；二、保留買賣房屋期間各項發票、單據；三、若還是有疑義，多詢問專業人士，如代書、會計師，提前做好規劃，才能更有效節稅。