三重滅門案死者一家職業成謎！　無業「每月花4萬」住高級社區

▲三重滅門血案死者一家租的公寓，每月租金要4萬塊錢，卻沒有人知道他們的職業，只說常常在家。（圖／CTWANT提供）

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新北市三重區驚傳滅門血案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲外孫11日被發現陳屍住家，24歲張姓女婿於12日上午10時許在台中落網，坦承殺人。但繼續追查事件，仍有許多可疑之處，如劉女、二女兒、女婿和三歲男童，一家四口住在一起，鄰居透露，男童常常被「繼父」毆打，但社會局表示沒有通報紀錄。

而一家租的公寓，是位在新北三重的高級社區，每月租金要4萬塊錢，卻沒有人知道他們的職業，只說常常在家，都叫外送。據了解，二女兒夫妻倆曾經涉入詐欺案，但跟命案有沒有關聯，警方仍在追查中。

據《東森新聞》報導，三重滅門血案死者一家人住在高級社區裡，每個月的租金大約4萬元，都是由二女兒來負責，不過她的工作卻很神秘。社區住戶透露，死者一家4口搬來社區不到1年，平時不太外出，只會下樓拿外送，遇見鄰居也很少打招呼，職業是什麼不清楚，對外都自稱無業，但疑似是居家上班。能住上一坪50萬，月租4萬的高級住宅，可見收入不錯，不過據了解，該戶近幾個月疑似積欠房租，房東才打算不續租，卻發生憾事。

除此之外，還有鄰居透露，疑似發生家暴。案發地附近鄰居表示，3歲小男童「平時都是阿嬤在帶，也都是阿嬤在幫小孩洗澡，都會看到小孩臉都紅紅的瘀青，我跟阿嬤說要去報警，我看到小孩都很心疼。」鄰居還表示：「我有跟她女兒講，女兒都說那沒關係，一點點的傷而已，但都用到那個臉都瘀青，是過年後才有的傷。」

命案現場破門的鎖匠，則還原現場，表示當天接到家屬請求協助的電話，趕往現場，「她（家屬）一直在猶豫，後來她打給這個房東，然後房東說好，可以，她（家屬）才決定破門。」

鎖匠發現兩道大門只有一道上鎖，以電鑽破壞上鎖大門，一打開馬上聞到異味，但屋內感覺沒有很凌亂。臥室的門鎖則屬於常見水平鎖，鎖匠一打開後，就看見臥室內3人以棉被蓋著，其中二女兒，也就是小孩的媽媽，遺體還緊抱3歲兒子。

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