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昔房價腰斬「重推案」單價站回百萬　10年前已購客仍套牢

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義安和巷內社區「上群信義」10年前預售時，開出每坪160萬元高價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義安和巷內社區「上群信義」10年前預售時，開出每坪160萬元高價，銷售不順，成屋後重推案，價格降至8字頭，幾乎腰斬。最新實價揭露，該社區成交單價站回百萬，但第一批已購客仍套牢。

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信義路四段巷內社區「上群信義」2013年預售時每坪定價160萬元，但銷售狀況不理想，成屋後過一陣子到2018年又重推案，定價降到8字頭，幾乎腰斬，躍上當時新聞版面，被稱為史最大讓利，佛系賣房。

觀察「上群信義」實價交易紀錄，2013年預售時只成交1筆，單價達136萬元；而2018年重推案時，成交單價多落在90萬元上下，確實價差頗大。

最新實價揭露，該社區3樓戶以5500萬元成交，權狀約61坪，拆算單價102萬元，意味著大打折重推後入手的屋主，應都可有獲利空間，但第一批已購客還在套牢。

▲▼ 信義安和站 。（圖／記者項瀚攝）

▲「上群信義」靠近捷運信義安和站。（圖／記者項瀚攝）

在地房仲陳彥志表示，「上群信義」屋齡10年，靠近捷運信義安和站，機能不錯，但基地只有69坪，只有倉儲車位，且樓高7層規劃11戶，是規模非常小的社區，3房共49坪，總價動輒5000萬元上下，有些抗性，但單價100萬元上下符合行情。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2013年為房市多頭，市場火熱時有些建商心態有些飄了，開出新高價，但「上群信義」當時實在高出市場行情太多，長年銷售不出，也沒有代銷敢接，最終只好大降價。

何世昌說，2021年實價登錄2.0上路後，預售交易也強制納入，消費者對市場價格掌握度更高，如今雖房市也是多頭格局，但這種開價明顯過高的個案狀況屬實已相當罕見。

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關鍵字：信義安和重推案房價腰斬上群信義馨傳不動產何世昌

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