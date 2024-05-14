3月1.3萬件預售交易　愛山林估520後「溫和穩健樂觀」

▲愛山林總經理張境在表示，房市「溫和穩健樂觀」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

預售市場熱，3月實價揭露量達1.3萬件，金額高達2135億元，可能創下歷史次高。展望後市，代銷大咖、愛山林總經理張境在表示，520新政府將上台，內閣團隊穩健，只要經濟持續成長，地緣政治穩定，房市「溫和穩健樂觀」。

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今（14日）愛山林總經理張境在出席「愛山林建設企業總部落成記者會」，會後受訪時表示，近期房市買氣火熱，主要是基於4大因素，首先台灣經濟蓬勃，Q1經濟成長率亮眼，出口暢旺，股市站上2萬點；另一方面綠色通膨預期，包括營建成本高昂、缺工持續、未來還要課徵碳費，也推升買房抗通膨需求。

第三，張境在表示，新青安政策明顯帶動首購買盤，尤其是中小坪數產品，以愛山林為例，今年為止代銷銷售簽約600億元，年增2成，其中有8成是小坪數，「現在的市場就是唯小不敗。」不過他也提到，先前403大地震人心慌慌，也把中大坪數的換屋需求搖出來。

展望未來，張境在給出「溫和穩健樂觀」6字。他認為，520新政府將上台，內閣團隊穩健，只要經濟持續成長，地緣政治穩定，房市不會有問題。





▲據預售實價揭露，3月達1.3萬件，金額高達2135億元。（表／記者項瀚製）

數字會說話，信義房屋觀察根據預售實價揭露，3月達1.3萬件，金額高達2135億元，若排除《平均地權條》例上路前一個月的大量上車潮，成交金額恐是預售實價揭露以來的單月新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在已經沒有預售換約買盤，成交狀況與2021年第四季還有投資買盤時相當，買氣好的有點可怕，市場可能出現不買會更貴的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，市場上有些「短投轉長投」的買盤上車跡象。

以區域表現來看，3月預售市場表現最好的是桃園市，預售揭露2600餘件、成交金額375億元，其次是台中市的2492件成交金額435億元，台北市雖然揭露件數最少，但仍揭露162.4億元。

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