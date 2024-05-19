大齡女子「想買高雄800萬房」　在地：看中的社區很保值

▲有網友上網問，目前月薪3萬多元，猶豫是否要買房價約800多萬元、屋齡30年的中古大樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，有網友在網路論壇發問，身為大齡女子與媽媽同住在高雄老公寓3樓，目前月薪3萬多元，猶豫是否要買約800多萬元、屋齡30年的中古大樓，引來網友正反意見。信義房屋專家表示，原PO想入手的社區十分保值，或可參考後出手。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

原PO在臉書粉專《買房知識家》發問，自稱是44歲單身大齡女子，目前與70多歲的媽媽同住在高雄50年老公寓3樓，公寓月租金為1萬元，人生規劃裡無結婚生子計劃，月薪約3萬多元，現在手頭有約200萬元現金，股票現值約近400萬，以及美金定存現值約台幣100萬元，名下並有1間父親留下在鄉下40多年的老房子，每月租金可收5000元。

近期猶豫是否該買屋齡30年大樓的小宅，2房1廳總價約800多萬，加上眼看高雄越來越高漲的房價，更是徬徨，猶豫是否該出手？她並表示，鐘意的小宅位於河堤社區，權狀約26坪，室內+陽台近20坪，換算單價約30萬元。

不少網友紛紛建議「該買，拖下去只會越來越貴。」、「中年過後需要有個安定住所才好！不用擔心隨時隨地房東要漲房租或賣房被迫搬離。」

也有網友持反對意見，認為「台灣地震多，30年老屋不考慮。」、「建議妳以後鄉下老家整建就好了。」也有網友神展開求問，「44歲月薪3萬多，資產700初頭萬元，教教我。」

▲河堤社區整體的人文氣息濃厚，在高雄屬於人文氣息濃厚、居民素質高的區段。（圖／記者張雅雲攝）

原PO大方透露，她從不購買名牌，年輕時靠著爆肝與在國外工作攢了幾桶金，又搭上台股小熱潮所以又再累積了一些些，現在因為健康因素，加上需要照顧母親，所以選擇月薪3萬多元的工作。

信義房屋高三區協理周清源表示，河堤社區整體的人文氣息濃厚，在高雄屬於人文氣息濃厚、居民素質高的區段，中古屋也相當保值。

根據《高雄實價網》統計，今年河堤社區預售大樓均價達43萬元，站穩4字頭，主力產品是屋齡約30年物件，今年成交均價約在每坪20~30萬元，以30年大樓來看，因公設比不高，可以有比較多的室內實坪。

此外，周清源指出，現在購屋，原本的公寓租金可以用來支付房貸，未來也可以階段性換屋，加上河堤社區交易穩定，40年以上大樓的交易量也不低，較不用擔心未來脫手問題。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒 嘆：對人性完全改觀

信義房屋更多相關新聞