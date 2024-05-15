黃子佼鄰居賣中山區豪宅　長抱12年「大賺1821萬」

記者項瀚／台北報導

藝人黃子佼鄰居以1.5億元出售中山區豪宅「台北一號院」，持有12年帳面獲利1821萬元。房仲表示，本次成交單價116.8萬元創近年新高，「國內經濟動能強勁，台股創高，有錢人也紛紛配置資產，加上先前強震推升換屋需求，大坪數市場開始加溫，價格也緩步走揚。」

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▲藝人黃子佼鄰居以1.5億元出售中山區豪宅「台北一號院」。（圖／記者項瀚攝）

藝人黃子佼居住的中山區豪宅「台北一號院」，屋齡9年，社區睽違1年多再現轉手交易，高樓層戶以1億5073萬元成交，權狀144.6坪，拆算單價116.8萬元。值得關注的是，前屋主持有12年賺1821萬元，漲幅達14%。

攤開實價登錄，「台北一號院」前幾年成交價落在8~9字頭，就算是高樓層也未破百萬，本次一舉成交到116.8萬元，顯示即使是大坪數、高總價產品，近來房價也持續上漲。

大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示，「台北1號院」位於新生北路，樓層價差大，低樓層有高架橋抗性，但高樓層可遠眺林森公園景觀，產品稀有，本次成交單價116.8萬元創近年新高，但仍符合市場區域行情。

王國榮指出，同樣是享有林森公園景觀的豪宅「頂高豪景」屋齡8年，位於南京東路上，基地位置雖稍好一些，但高樓層每坪已達135~145萬元價碼，另一頭的「元大方圓」最高甚至來到165萬元。

▲「頂高豪景」位於南京東路上，高樓層每坪已達135~145萬元價碼。（圖／記者項瀚攝）



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐補充，這波市場多頭由新青安帶動剛需買盤，台北市豪宅總價高，並無受惠，但另一方面近期台股創高，國內經濟動能強勁，也使得高資產族群紛紛進行資產調節與配置，「股轉房」現象出現。

張旭嵐表示，對於有錢人來說，房地產兼具自用與抗通膨特性，向來都是資金停泊的好去處，加上先前403大地震，推升換屋熱潮，使得高總價市場逐漸熱絡起來，價格也緩步走揚。

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