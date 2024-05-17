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民生社區海砂屋都更爆糾紛　地主喊話：李四川救救我們

北市民生社區上千坪社區因海砂屋列管欲都更，卻引發住戶間和北市府更新處糾紛，路上掛滿陳情布條。

▲北市民生社區上千坪社區因海砂屋列管欲都更，卻引發住戶間和北市府更新處糾紛，路上掛滿陳情布條。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

在內政部通過《都更條例》修正草案，中央地方積極面對老舊建築重建的同時，本刊調查，卻出現精華地段都更案地主狀告市府案件。除信義區2處老舊公寓分割爭議，民生社區也出現列管海砂屋糾紛。

位於台北市民生社區，總計164戶、屋齡近40年，現為被列管海砂屋的「御林園」，地段佳、海砂屋容積獎勵高、上千坪基地面積，都更利益龐大，日前也爆出爭議，部分住戶向本刊投訴，質疑最初海砂鑑定及社區自主更新會成立是黑箱程序，並懷疑是否有利益掛勾。

住戶J小姐說：「當初發起人說，找到顧問公司免費幫忙鑑定海砂，且承諾要有8成地主同意才會送市府列管，誰知道我們根本不清楚後續，突然就收到一封信，北市府限期我們在今年（2024）底遷出，否則要斷水斷電還要罰款！」

另名住戶M小姐也說，住戶只要有反對意見，甚或多問幾句，就會被踢出社區群組，「我們不是不想都更，但是我們很不信任現在的都更程序與團隊。」就怕畫出的大餅看得到吃不到，反方住戶連發數十封存證信函給北市府，希望撤銷更新會立案，且對台北市政府更新處核准決策提起訴願。

「我們在這邊公開呼籲北市府介入，請川伯（李四川）來幫幫我們，我們要走市府針對海砂屋重建機制的公辦都更五七五方案！」

對此，北市府更新處回應，該案程序一切合法，至於住戶擔憂被迫遷離的問題，建管處表示，海砂屋在使用期限屆滿日起，只要是自用住宅使用者提出專業技師或建築師的安全判定書及自負安全切結書，就可以申請2次不優先查處，有參加都更者則不限次數，否則就會被裁罰5千至6萬元。


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